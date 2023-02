Tato vychytávka vás při sledování Netflixu naučí anglicky nebo i jinak

Po všech těch hodinách angličtiny nebo jiného cizího jazyka ve škole zjistíte, že si pamatujete stejně jen to, co jste viděli na YouTube nebo slyšeli v Counter-Strike. Zkrátka věci, které vás baví a které potřebujete pro svůj denní život se učí snadněji než to, co vám vykládá někdo ve škole. Pokud jste na tom stejně, pak je nejsnadnější cesta, jak se naučit anglicky nebo si minimálně rozšířit slovní zásobu, učit se pomocí čtení a sledování filmů. Když přečtete svoji první knížku v angličtině, dá vám to neskutečné množství slovních spojení, slovíček a obratů, které byste se učili ve školní lavici dlouhé roky. Protože však mladší generace tráví čas raději u Netflixu než u knih, je zde vychytávka, díky které se dokážete zlepšit v angličtině nebo si minimálně rozšířit slovní zásobu jen tím, že budete sledovat Netflix.

Stačí si stáhnout rozšíření pro Google Chrome s názvem Language Reactor a poté spustit Netflix. Samozřejmě jej musíte spustit v Chrome a mít povolené ono rozšíření Language Reactor. Následně se vám objeví titulky v dvou jazycích. Sami si zvolíte, v jakých jazycích chcete titulky zobrazovat. V našem případě jsme jako originál zvolili angličtinu a jako druhý jazyk češtinu. Následně si můžete ještě v pravé části obrazovky zobrazit výpis všech titulků v rámci celého filmu nebo seriálu a také si aktivovat auotmatické pozastavení přehrávání. To funguje tak, že jakmile se objeví nějaké nové titulky, máte čas na to si je přečíst, přečíst si překlad, podívat se na to co znamenají jednotlivá slova, případně zjistit další podrobnosti o těchto slovech, jako je například využití ve větách a až poté se přehraje scéna, kde jsou další titulky. Díky přehledu v pravé části obrazovky je pak snadné přeskakovat mezi větami a například opakovat některé titulky, abyste pochopili návaznost.

Pokud budete poctiví a pustíte si takto pár filmů nebo řad seriálů, bude vás to jednak bavit, protože sledujete to, co vás zajímá a navíc po pár týdnech zjistíte, že český překlad již téměř nepotřebujete. Samozřejmě nechceme tvrdit, že toto rozšíření pro Chrome nahrazuje lekce angličtiny nebo jiného jazyku, ovšem jedná se o další skvělou studijní pomůcku, díky které pochytíte minimálně fráze a slovíčka, což je v běžné konverzaci to nejdůležitější. Navíc co je nejlepší je fakt, že Language Reactor nefunguje pouze s Netflixem, ale i s YouTube a dalšími službami pro streamování videa!

Language Reactor si můžete zdarma stáhnout přímo zde.