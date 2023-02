Dropbox přestal na Macích nabízet jednu ze svých nejužitečnějších funkcí

V souvislosti s aktualizacemi služeb a aplikací jsme obvykle zvyklí spíše na to, že se objevují nové funkce a vylepšení. V případě cloudové služby Dropbox ve verzi pro operační systém macOS ale došlo spíše k opaku – uživatelé přišli o jednu z užitečných součástí podpory.

Majitelé Maců, kteří na svých počítačích zároveň také používají Dropbox, se v poslední době potýkají s určitými problémy. Je to proto, že Apple ve svém operačním systému macOS Monterey 12.3 zrušil staré rozšíření používané cloudovými službami a nahradil ho novým rozhraním API. Dropbox sice pracuje na nové verzi své aplikace pro macOS, která s tímto rozhraním pracuje, má to ale jednu nevýhodu – uživatelé již nebudou moci ukládat své složky z Dropboxu na externí disky. Je to proto, že veškerý obsah cloudových aplikací v systému macOS bude nyní z důvodu ochrany osobních údajů přesunut do složky ~/Library/CloudStorage.

macOS Monterey ve verzi 12.3 spatřil světlo světa v březnu roku 2022. Dropbox již před vydáním této aktualizace své uživatele varoval, že aplikace pro macOS ztratí kvůli nejnovějším změnám provedeným v operačním systému společnosti Apple některé ze svých funkcí. Zatímco některé problémy s kompatibilitou Dropbox v dohledné době vyřeší, další omezení budou spíše trvalejšího charakteru. Pro řadu uživatelů se jedná o nepříjemnou zprávu, zástupci Dropboxu ale podotýkají, že se v tomto směru prakticky nedá nic dělat, protože omezení jsou způsobena novými opatřeními v operačním systému macOS, a Dropbox tato opatření nemůže nijak ovlivnit. K rozšíření oficiální aktualizace Dropboxu s podporou macOS Monterey 12.5 bude docházet v průběhu následujících měsíců. Uživatelé, kteří potřebují ukládat složku Dropbox na externí disk, po aktualizaci o tuto možnost navždy přijdou.