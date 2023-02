Legendární investor Warren Buffett už vlastní téměř 6 % celého Applu

Sledujete-li Apple delší dobu, jména Warrena Buffett zcela určitě nebude cizí. Jedná se totiž o blízkého přítele Tima Cooka, ale hlavně největšího akcionáře Applu současnosti, který se přitom v minulosti netajil tím, že do technologických společností investovat nechce. Poté, co mu jeho rodina ukázala kouzlo iPhonů, však změnil názor, Applu začal věřit a věrný mu (i díky obrovským ziskům) je doteď. A to navíc čím tál tím víc.

Warren Buffett vlastní akcie Applu konkrétně přes svou investiční společnost Berkshire Hathaway. Ta před pár desítkami hodina předložila komisi pro cenné papíry v USA dokumenty odhalující její fungování za 4. čtvrtletí loňského roku, čímž odhalila velmi zajímavé detaily. Dokumenty prozradily například to, že v tomto čtvrtletí „nalil“ Buffett přes svou investiční společnost do Applu další více než 3 miliardy dolarů, díky čemuž vlastní nyní akcie v hodnotě více než 137 miliard dolarů. To představuje jen pro představu 5,8 % všech akcií Applu, které jsou v současnosti v oběhu – tedy alespoň podle údajů sestavených analytiky ze StreetInsider. Dá se proto říci, že Buffett de facto vlastní necelých 6 % Applu, což je právě vzhledem k jeho prvotní nedůvěře skoro až neuvěřitelné. Vždyť do Applu začala jeho společnost investovat teprve v roce 2016.

Poměrně zajímavé je i to, že si Apple svého největšího investora velmi předchází, což dokázal v minulosti třeba vydáním mobilní hry, ve které byl Buffett hlavním hrdinou. Tu nicméně po nějakém čase z App Store poměrně překvapivě odstranil. Sám Buffett pak v minulosti v jednom z rozhovorů uvedl například to, že by byl nejradši, kdyby mohl vlastnit celých 100 % Applu. Je tedy jasné, že i díky vzájemným sympatiím se tento vztah zcela určitě jen tak nerozpadne.