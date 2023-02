Chcete iPhone za měsíční předplatné přímo od Applu? Dočkáte se nejspíš už letos

Služby jsou pro Apple rok od roku důležitějším zdrojem příjmů a nikoho proto nejspíš nepřekvapí, že z nich chce i do budoucna vytěžit co možná nejvíce. Pomoci mu v tom má celá řada novinek ať už ve formě zlepšení stávajících služeb nebo představí nových, kterými stávající portfolio Apple rozšíří. Jednou z nich má být i možnost de facto pronajmutí iPhonu či iPadu za měsíční předplatné, které uživatelům zajistí jeho neomezené využívání včetně upgradů na nové modely. Apple však bohužel s touto novinkou zatím tápe.

Že by rád kalifornský gigant umožnil jablíčkářům přístup k iPhonům i jinak než jejich koupí se proslýchá již řadu let. Prvními iPhony, které si měli mít uživatelé možnost pořídit za měsíční předplatné, byly ostatně už iPhony 13 v roce 2021, na které navázaly o rok později iPhony 14. Stále se tak však zatím nestalo a leckdo se proto začal ptát, jak to s plánem Applu vlastně je. To se nyní rozhodl prověřit i zřejmě nejlépe informovaný zdroj v Apple světě ve formě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. Právě jeho zdroje se totiž v posledních několika letech ukazují jako ty suverénně nejpřesnější, díky čemuž lze tak jeho předpovědi považovat za takřka 100%. Nyní se Gurmanovi podařilo zjistit, že má Apple problémy s nastavením vhodných podmínek služby, ale i s řadou technikálií, které je potřeba vyřešit, než se vše rozběhne naostro. Práce na službě se nicméně již blíží do zdárného finiše a s trochou štěstí by měla být spuštěna letos na podzim s iPhony 15 (Pro). Na kolik měsíční předplatné vyjde a co vše bude zahrnovat je nicméně zatím ve hvězdách.