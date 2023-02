Víme, jaký čip dostane chystaný 15“ MacBook Air. Zřejmě vás zklame

Zatímco MacBooky Pro lze již řadu let koupit ve dvou velikostních variantách, MacBooky Air jsou vyráběny stále jen ve 13“. V minulosti je sice Apple dělal i v 11“, ale s touto variantou se rozloučil již před mnoha lety možná kvůli plánům na 12“ MacBooky. Pokud tedy jablíčkářům 13“ obrazovka Airu nestačí, nemají jinou možnost než se s ní smířit, nebo sáhnout po 16“ MacBooku Pro, který je však k dispozici za poměrně vysokou cenu. Apple se však naštěstí chystá tyto pořádky již brzy změnit, byť stejně nejspíš nevyjde vstříc všem.

V posledních týdnech a měsících jsme hned několikrát zaznamenali zprávy o tom, že má Apple v plánu v dubnu představit svůj největší MacBook Air v historii. Ten by měl nabízet 15“ displej a to při použití víceméně stejného designu, který Apple nyní využívá u 13“ MacBooků Air M2. V souvislosti s větším strojem se nicméně intenzivně spekulovalo i nad tím, zda do něj Apple nenasadí kromě základního M2 i M2 Pro, jelikož větší tělo MacBooku by jej mohlo být teoreticky schopné pasivně uchladit. To však nyní bohužel zdroje asijského portálu DigiTimes vyvrací s tím, že se u 15“ Airu počítá jen s M2, aby nekanibalizoval na řadě Pro a zároveň aby u něj mohla být zachována stále relativně nízká cena. Právě čip M2 Pro byl přitom pro mnoho uživatelů jedním z hlavních taháků v koupi 15“ Airu a je proto otázkou, nakolik novinka bez tohoto vymodleného upgradu zaujme.