DigiTimes: Nejen 15“ MacBook Air. Apple letos představí i novou verzi 13“ modelu!

Je tomu jen pár desítek hodin, co světem proletěly zprávy o tom, že chce Apple v dubnu představit 15“ MacBook Air a už tu máme další novinky, které jsou pro fanoušky této modelové řady jako dělané. Zdroje DigiTimes totiž přišly s tím, že má Apple v plánu letos kromě největšího Airu ve své historii představit taktéž novou verzi 13“ modelu. A že je na co se těšit.

Zdroje DigiTimes tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu ve druhém čtvrtletí letoška – tedy hypoteticky v dubnu spolu s 15“ MacBookem Air – představit novou verzi 13“ Airu. Ta má vycházet z loňského Airu M2, u kterého nasadil Apple zbrusu nový design, avšak má být vnitřně vylepšena. Počítat se má konkrétně s novým čipsetem Apple M3, kterým kalifornský gigant započne přechod na třetí generaci jeho čipů Apple Silicon. Díky tomu bychom se tak měli dočkat například i zlepšení výdrže baterie či samozřejmě celkového zrychlení stroje. Bohužel, víc novinek už zdroje DigiTimes neočekávají a nový Air proto přirovnávají do jisté míry k nedávno odhaleným MacBookům Pro M2 Pro a M2 Max.

Ačkoliv zní zprávy ohledně představení nové generace 13“ MacBooku Air velmi dobře, jedním dechem je třeba dodat, že DigiTimes se v minulosti již několikrát ve svých předpovědích těžce spletli a je tudíž otázkou, zda toto není tentýž případ. My v redakci bychom se tomu upřímně příliš nedivili, jelikož nám nedává tak úplně smysl započít přechod na M3 jen pár měsíců po představení high-endových M2, přičemž na poslední verzi tohoto čipu určenou pro Macy Pro se stále ještě čeká. Na druhou stranu se však hodí říci, že nás Apple v minulosti již nesčetněkrát překvapil svými zdánlivě nečitelnými kroky a může se klidně stát, že se tak stane i tentokrát. Pokud by tak však učinil, mohl by si do budoucna vcelku zavařit – tím spíš, když chce podle dostupných informací po kompletním přechodu na Apple Silicon aktualizovat Macy každý rok, stejně jako iPhony. Utéci nyní čipem M3 zbytku portfolia by tak bylo z jeho strany přinejmenším nerozumné.