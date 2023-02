Apple představí v dubnu nový MacBook Air!

Fanoušci MacBooků Air se již brzy dočkají dalšího velkého dne. Tvrdí to alespoň velmi přesný analytik Ross Young, jehož zdroje svorně tvrdí, že má Apple na začátek dubna připraveno představení doposud největšího MacBooku Air v jeho historii. Doplní jím tak svou stávající nabídku laptopů, ve které právě větší verze kompaktního Airu chybí.

V minulosti již Apple MacBooky Air ve dvou velikostech dělal, avšak tehdy šlo o 11“ a 13“ varianty. Představením 15“ modelu tedy v tomto směru přepíše historii a představí největší Air, který kdy prodával. Ten by měl nicméně výrazně vycházet ze své 13“ předlohy, což jinými slovy znamená, design s výřezem v displeji, souměrné tělo nebo třeba pasivně chlazený čipset Apple Silicon. Je nicméně možné, že oproti 13“ modelu nabídne větší stroj i výkonnější verzi čipu než jen základní M2, jelikož větší tělo by mohlo být teoreticky schopné pasivně uchladit i M2 Pro, byť zřejmě určitým způsobem podtaktovaný, popřípadě okleštěný o nějaké to CPU či GPU jádro. Co se pak týče dalších detailů, obecně se počítá se skvělou výdrží baterie či opětovným spolehnutím se jen na USB-C porty. Bohužel, jaká bude u novinky nasazena cenovka a kdy přesně na pulty obchodů zavítá není v tuto chvíli jasné. Zdroje totiž hovoří jen o představení na začátku dubna.