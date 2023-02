Apple se zajímá o vysílací práva pro NBA

NBA patří v USA mezi nejsledovanější sporty a tak není příliš divu, že Apple podle CNBC projevil zájem o získání práv na streamování zápasů nejvyšší basketbalové ligy. Kromě Applu se o práva na NBA zajímá také Amazon, NBC Sports a NBC Universal. Konkrétně poslední jmenovaný NBC Universal usiluje o dohodu, která by mu umožnila vysílat zápasy Play-Off a finále, protože některé zápasy v rámci sezóny jsou vysílány exkluzivně na službě Peacock. CNBC neuvádí, co konkrétně by chtěl Apple získat a zda usiluje o práva na celou ligu, nebo by se spokojil například jen s Play-Off. I z diváckého pohledu je totiž velmi náročné sledovat všechny zápasy oblíbeného týmu, protože i tým, který nepostoupí do Play-Off, odehraje 82 zápasů za sezónu, tým, který pak vyhraje celou ligu, má na kontě přes 100 odehraných zápasů.

Aktuálně drží vysílací práva již 20 let společnosti Disney a Turner Sports s tím, že již v loňském roce Disney projevil zájem o znovuobnovení kontraktu. Ten vyprší v dubnu příštího roku a NBA tak aktuálně očekává nabídky od ostatních společností. Pokud budou dostatečně zajímavé, je možné, že se dočkáme NBA právě na Apple TV+ nebo jiných platformách. Aktuálně se však zdá, že NBA prodlouží svoji dohodu s Disney a Turner Sports. Ovšem na straně Applu jsou peníze, které se na rozdíl od společností postavených čistě na obsahu nemusí vracet přímo, ale Apple tak může získat další uživatele, jenž si zakoupí například Apple TV nebo další zařízení, na kterých NBA poběží. Aktuálně Apple nabízí dvě sportovní ligy a to Major League Baseball, tedy MLB a Major League Soccer, tedy MLS. Získat NBA by tedy bylo pro Apple velmi lukrativní.