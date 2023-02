SkyShowtime v ČR a SR odstartoval! Co nabízí nová streamovací služba a kolik stojí?

Streamovacích služeb v České republice přibývá s trochou nadsázky jako hub po dešti. Je tomu totiž jen pár dní, co svou vlastní streamovací službu prima+ spustila televizní skupina Prima, a už tu máme další přírůstek do tuzemské streamovací rodiny. Ten je však – bez urážky Primy – o poznání zajímavější, jelikož na televizní obrazovky přinese animáky Dreamworks, Top Gun, Jurské parky a světy, ale třeba i Dr. House a tak podobně. To vše navíc za super cenu, avšak s určitým háčkem. Seznamte se se SkyShowtime.

SkyShowtime obsah

K dispozici je obsah zahraničních mediálních obrů Paramount a NBCUniversal. Díky tomu se tak můžeme ve službě těšit jak na výše vyjmenované, tak samozřejmě na obrovské množství dalšího obsahu v čele s Rychle a zběsile, Mission: Impossible, Yellowstone či Dexterem. Bohužel, podle dostupných informací má být naprostá většina obsahu ve službě k dispozici jen s českými titulky a to i přesto, že pro něj český dabing k dispozici je. Do budoucna se nicméně pravděpodobně tato situace změní a služba se tak mnohem více otevře i těm divákům, kteří nevládnou příliš dobře angličtinou a nebaví je u filmů číst titulky.

SkyShowtime cena

Služba vychází standardně měsíčně na 179 Kč, což je jen pro zajímavost o 20 Kč méně než kolik stojí základní Netflix. Ten navíc v tomto tarifu disponuje jen HD rozlišením, kdežto SkyShowtime poběží ve Full HD. Velký rozdíl je ale třeba i v možnostech simultánního streamingu. Zatímco Netflix za 199 Kč totiž lze přehrávat jen na jednom zařízení současně, SkyShowtime půjde za 179 Kč přehrávat až na třech zařízeních současně. Na druhou stranu se sluší objektivně doplnit, že v České republice je SkyShowtime paradoxně nejdražší ze všech okolních zemí. Například na Slovensku a řadě dalších evropských zemích totiž služba vychází na 5,99 euro, což je v přepočtu 142 Kč. Je nicméně důležité doplnit, že v rámci speciální zaváděcí nabídky lze mít SkyShowtime doživotně o 50 % levněji, což nyní znamená měsíční cenu 89 Kč.

SkyShowtime sledování

Velkým pozitivem SkyShowtime je fakt, že jej lze sledovat jednoduše přes aplikaci na Apple TV, přičemž k dispozici jsou samozřejmě i aplikace pro iOS, iPadOS, potažmo Android a řadu dalších televizních OS. K dispozici je rovněž možnost sledovat obsah pomocí webového prohlížeče. Ptáte-li se na to, proč označujeme tvOS aplikaci jako velkou výhodu, je to jednoduše proto, že například nedávno spuštěná prima+ tuto verzi aplikace nemá a její televizní sledování je proto pro uživatele o poznání méně komfortní než je tomu třeba u SkyShowtime. Aplikace jako taková je pak samozřejmě v češtině.