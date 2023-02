Nový iMac hned tak nedorazí

Již delší dobu se spekuluje o tom, že by společnost Apple mohla přijít s novou generací 24″ iMacu. Naposledy jsme se přepracovaného 24″ iMacu dočkali v roce 2021, podle některých teorií měl Apple novou generaci, osazenou výkonnějšími čipy Apple Silicon, představit loni. K tomu ale nedošlo, a v médiích se začalo objevovat nové datum představení 24″ iMacu.

Podle nejnovějších zpráv by nová generace 24″ iMacu měla spatřit světlo světa až s příchodem čipů Apple Silicon řady M3. Ta na sebe může nechat čekat až do konce letošního roku, případně do začátku roku 2024. Společnost Apple uvedla na trh 24″ iMac naposledy v květnu roku 2021, model se ale dosud nedočkal žádné zásadní aktualizace. Od jeho představení uplynou letos tři roky, a zdá se, že se čekání ještě o něco málo prodlouží. Velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg totiž uvedl, že Apple v případě aktualizovaného 24″ iMacu přeskočí generaci čipů M2, a počká na uvedení řady M3. „Nevšiml jsem si žádných důkazů toho, že by se měl nový iMac objevit před příchodem čipů M3,“ uvedl Gurman. Ten navíc již na jaře loňského roku uvedl, že se Apple chystá vydat jak nový iMac, tak i další generaci iMacu Pro. V červenci 2022 Gurman dodal, že by se mělo jednat o „iMac s větším monitorem, zaměřený na profesionální trh“, který by měl být osazen čipem M3 Pro nebo M3 Max.