V Česku a na Slovensku dnes odstartovala zbrusu nová streamovací služba SkyShowtime obsahující filmové a seriálové pecky z dílny studií Universal, DreamWorks, Sky, Peacock, Nickledeon, Showtime či Paramount. Standardní měsíční předplatné služby je pak v našich luzích a hájích nastaveno na 179 Kč v případě ČR a 5,99 euro v případě SR. Díky zaváděcí akci, kterou streamovací služba spustila ode dneška až do 11. 4. (dle smluvních podmínek akce) lze však nyní službu získat měsíčně o 50 % levněji a to napořád – respektive pak do doby, než jí zrušíte. Jak na to?

Jak získat předplatné SkyShowtime navždy o 50 % levněji

Navštivte stránky SkyShowtime Zvolte buď možnost v pravém horním rohu Připojit se ke SkyShowtime, nebo scrollujte níže a zvolte možnost Zaregistrujte se hned teď. V registračním formuláři si vytvořte účet se všemi náležitostmi a je hotovo.

Pokud stihnete výše zmíněný proces do 11. 4. letošního roku, SkyShowtime vám bude měsíčně účtovat vždy jen polovinu standardního předplatného a to až do doby, než službu vlastnoručně zrušíte, popřípadě vám bude zrušena například kvůli neplacení. V současnosti tedy díky slevě zaplatíte měsíčně jen 89 Kč v ČR či 2,99 euro na Slovensku. Ještě jednou nicméně zdůrazňujeme, že tato částka může do budoucna růst, ale bude vždy odpovídat polovině standardního měsíčního předplatného. Kompletní podmínky akce jsou k dispozici zde.