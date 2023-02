PS5 Pro údajně dorazí již za pár měsíců

PS5 Pro zřejmě dorazí již na začátku letošního léta nebo bude v tomto období minimálně představen, alespoň to tvrdí herní scénárista a spisovatel Jeff Grubb. O tom, že se chystá Sony v letošním roce ukázat novou verzi PS5 jsme vás informovali již před měsícem. Tehdy se však zdálo, že se bude s největší pravděpodobností jednat o PS5 Slim, tedy menší a odlehčenější verzi klasické PS5, stejně jako tomu bylo v případě PS4 a její verze Slim. Nyní se však podle Grubba zdá, že Sony představí rovnou PS5 Pro, tedy výkonnější verzi své konzole. Ta by podle všeho měla vyřešit jeden z největších problémů, které trápí konzolové hráče od příchodu PS5.

PS5 Pro vylepšení

Konzole totiž u většiny her nabízí několik herních režimů z nichž některé jsou zaměřeny na kvalitu grafiky, respektive rozlišení a druhé pak na plynulost obrazu. Často se tak můžete setkat s nutností volit mezi 120 Fps při Full HD rozlišení a 4K při 60 Fps. Her které zvládají 4K a 120 Fps je skutečně velmi málo a právě PS5 Pro by měla nabídnout možnost hrát hry ve 4K a přitom se neochudit o plynulost obrazu plynoucí ze 120 snímků za vteřinu. PS5 Pro by se podle Grubba měl představit na akci PlayStation Showcase, která by měla proběhnout během června letošního roku.

PS5 Pro cena

Nejdůležitější bude podle všeho cena, za kterou Sony konzoli nabídne. Základní verze PS5 s mechanikou na konci loňského roku celosvětově zdražila o 50€, což Sony komentovalo tím, že zkrátka s rostoucí inflací rostou také náklady na výrobu a distribuci konzole. Aktuálně se tak PS5 prodává za 15 790Kč. Pokud by Sony drželo stejnou politiku jako u PS4 a PS4 Pro, pak by se měla konzole PS5 Pro prodávat o 100€ dráž než PS5. To by pak při zohlednění aktuálních cen v ČR mohlo znamenat cenu 17 790Kč nebo 18 490Kč včetně DPH.

Pokud patříte mezi fanoušky PS5 stejně jako já, pak vás čeká velmi zajímavý rok. Na konci tohoto ledna uvedlo Sony nový ovladač DualSense Edge. Dále pak Sony uvede v letošním roce také PS VR2, ovladač pro handicapované a další příslušenství. Letos se je tedy co se PS5 týká opravdu na co těšit a pokud se potvrdí také výše uvedené informace a Sony představí novou verzi PS5, bude letošek rozhodně tím nejzajímavějším rokem téměř v celé historii Playstationu.

