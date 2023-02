Apple má prvního personálního ředitele ve své historii

Je to sice skoro až k nevíře, ale Apple coby nejhodnotnější technologická společnost světa neměl doposud personálního ředitele. To se však nyní po téměř 47 letech nenávratně mění. Kalifornský gigant totiž v rámci restrukturalizace firmy post personálního ředitele zavedl a hned na něj dosadil velmi výraznou osobnost.

Prvním personálním ředitelem, respektive ředitelkou Applu se stala Carol Surface, která doposud působila na stejném postu ve firmě Medtronic vyrábějící lékařské přístroje. Surface začne v Applu naplno pracovat od března s tím, že se bude zodpovídat přímo Timu Cookovi. Možná největší radost z této novinky pak má nynější šéfka maloobchodu Deirdre O’Breinová, do jejíž gesce personalistika doposud spadala. Ta se však nyní přesouvá právě na bedra Carol Surface, která se bude moci na práci se zaměstnanci díky tomu plně soustředit. Poměrně zajímavé je pak to, že kromě Medtronic pracovala Carol dříve ještě v PepsiCo, tedy společnosti stojící za ikonickou Pepsi. Právě z této společnosti přitom v minulosti do Applu přešla jedna z nejvýraznějších tváří jeho historie ve formě Johna Sculleyho, tedy muže, který vyhodil z Applu samotného Steva Jobse.