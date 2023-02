Apple to s ČR myslí vážně: Zájemci o práci mohou přidat životopis a Apple se vám ozve

Apple spustil v rámci české mutace svého webu sekci Kariéra u Applu a to kompletně v češtině. Stránky doposud fungovaly pouze v anglické verzi a to i pro inzeráty zaměřené přímo na ČR. Nyní je však vše jinak a stránka s názvem Kariéra u Apple je kompletně v češtině a nabízí nejen inzeráty na volné pozice, ale také video informující o výhodách práce pro Apple s českými titulkami. Nechybí ani samotná „landing page“ na které se dozvíte vše o tom, co to znamená pracovat pro Apple, samozřejmě také kompletně v češtině. Největší novinkou je pak možnost vytvořit si profil určený přímo pro pracovní nabídky Applu v ČR.

Stačí když na apple.com/careers/cz vyplníte svůj profil poté, co se přihlásíte přes Apple ID a máte možnost přidat informace o tom, co, kde, kdy a jak byste chtěli dělat. Můžete přidat informace o vzdělání, své životopisy a zkrátka udělat si kompletní pracovní profil, který si Apple uloží a v momentě, kdy bude k dispozici práce, jenž se pro vás hodí, automaticky se o ni dozvíte a Apple vás osloví s její nabídkou. Pokud jste tedy toužili pracovat přímo pro Apple, je nyní vše ještě snadnější než doposud a navíc v češtině, což znamená, že to Apple s ČR myslí poměrně vážně a inzeráty, které jsou již nyní k dispozici do budoucna porostou.