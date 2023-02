TOP 5 soundbarů za nejlepší ceny: Oblíbené modely nyní pořídíte se slevou

Komerční sdělení: Soundbary jsou perfektním řešením pro obývací pokoje, kdy dokážou znamenitě vylepšit zvuk z televize. Doslova naplno si tak můžete vychutnat sledování vašich oblíbených filmů, seriálů, nebo několikahodinové herní sešlosti u konzole. Vždy přitom máte jednu zásadní jistotu – kvalitní zvuk. Soundbary jsou typické pro své podlouhlé tělo, čímž po designové stránce skvěle vynikají a elegantně doplňují samotný prostor.

O soundbarech je stále zažito, že se jedná o poměrně drahé řešení zvuku. Vzhledem k nárůstu popularity to už ale dávno neplatí. K dostání jsou modely různých kategorií a je už jen a pouze na vás, po kterém z nich sáhnete. Vybrat si totiž můžete od těch vstupních, až po nejlepší high-end soundbary. Pojďme se proto společně zaměřit na TOP 5 soundbarů za nejlepší ceny. Seznam je seřazen dle ceny vzestupně.

JBL BAR 2.0 All-In-One

Zajímavým vstupním modelem je JBL BAR 2.0 All-In-One. Jak už samotný název napovídá, jedná se o 2.0 kanálový systém, který představuje komplexní řešení zajišťující bezchybný zvuk. Jednoduše stačí zapojit HDMI ARC nebo optický kabel a můžete se ponořit do poslechu. Tento model na sebe poutá pozornost nejen svou nízkou cenou, ale také hlubokými basy a řadou dalších vychytávek. Konkrétně bychom u něj našli například prostorový zvuk JBL Surround Sound či podporu Dolby Digital.

Fotogalerie JBL BAR 2.0 All-In-One 1 JBL BAR 2.0 All-In-One 4 JBL BAR 2.0 All-In-One 3 JBL BAR 2.0 All-In-One 2 Vstoupit do galerie

JBL BAR 2.0 All-In-One ale nemusí být jen napevno připojen k vaší televizi. Díky zabudované bezdrátové technologii Bluetooth lze v okamžiku připojit například smartphone a pustit si vaší oblíbenou muziku. Obývací pokoj tak můžete ozvučit přesně tím, na co máte náladu. V poměru cena/výkon se proto jedná o poměrně solidní model, který má rozhodně co nabídnout. Nyní navíc máte skvělou příležitost si jej pořídit za naprosto bezkonkurenční cenu. Je totiž k dostání s 40% slevou.

JBL BAR 2.0 All-In-One zakoupíte za 4 990 Kč 2 999 Kč zde

JBL Bar 5.0 MultiBeam

Lepší zvuk vám dokáže naservírovat JBL Bar 5.0 MultiBeam. Jedná se tedy o 5.0 kanálový systém, který se postará o prvotřídní kvalitu zvuku, a to i bez toho, aby byl vybaven vlastním subwooferem. Zcela klíčovou roli u něj totiž hrají technologie JBL MultiBeam a Virtual Dolby Atmos. Ty se postarají o kvalitní 3D prostorový zvuk i bez doplňujících reproduktorů. V praxi to funguje poměrně jednoduše – technologie MultiBeam vysílá zvuk do všech částí místnosti, čímž vytváří širokou zvukovou scénu. Samotná kalibrace je navíc automatická. Na vysoké úrovni jsou i samotné basy, o které se starají 4 pasivní zářiče.

Fotogalerie #2 JBL Bar 5.0 MultiBeam 4 JBL Bar 5.0 MultiBeam 3 JBL Bar 5.0 MultiBeam 2 JBL Bar 5.0 MultiBeam 1 Vstoupit do galerie

Potěšit dokáže i zabudovaná podpora pro AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM) či Chromecast. V okamžiku tak můžete propojit vaše zařízení se soundbarem a pustit se do přehrávání hudby či jiných multimédií. Za zmínku ještě stojí Ultra HD 4K Pass-through s Dolby Vision, přítomnost HDMI eARC či zabudovaná technologie Bluetooth. Celé to skvěle uzavírá podpora pro hlasové asistenty Google Assistant, Amazon Alexa či Siri. JBL Bar 5.0 MultiBeam momentálně zakoupíte s 32% slevou.

JBL Bar 5.0 MultiBeam zakoupíte za 9 490 Kč 6 499 Kč zde

JBL BAR 5.1 Surround

Pokud byste si rádi přinesli zvuk jako z kina až k sobě do obýváku, pak je JBL BAR 5.1 velice zajímavým kandidátem, který má rozhodně co nabídnout. Tento 5.1 kanálový systém se vyznačuje svým 550W výkonem a 10“ bezdrátovým subwooferem, díky čemuž se dokáže postarat o dunivé basy a křišťálově čistý zvuk. JBL u tohoto modelu také vsází na panoramatický prostorový zvuk s vylepšenou technologií JBL MultiBeamTM. Bez potřeby dalších kabelů či reproduktorů si tak můžete dopřát prostorový zvuk jako z kina.

Fotogalerie #3 JBL BAR 5.1 Surround 1 JBL BAR 5.1 Surround 4 JBL BAR 5.1 Surround 3 JBL BAR 5.1 Surround 2 Vstoupit do galerie

Samozřejmostí je také funkce Ultra HD 4K Pass-through a Dolby VisionTM pro zábavu v té nejlepší kvalitě či integrovaný Chromecast spolu s AirPlay 2. Z jejich přítomnosti lze odvodit, že nechybí ani zabudovaná Wi-Fi (pro případné fungování s Google Home či reproduktorem HomePod) či Bluetooth. Prostorový zvuk pak navíc vylepšuje JBL Surround. Na JBL BAR 5.1 Surround si nyní můžete přijít se slevou ve výši skvělých 39 %.

JBL BAR 5.1 Surround zakoupíte za 16 490 Kč 9 999 Kč zde

JBL BAR 5.1

Co když byste ale raději namísto technologie MultiBeam vsadili na staré dobré prostorové reproduktory? V takovém případě by vaší pozornosti určitě neměl uniknout model JBL BAR 5.1. Jedná se o skutečný bezdrátový 5.1 kanálový systém domácího kina, který se postará o prvotřídní kvalitu zvuku doslova za každé situace. Panel je totiž vybaven dvěma odpojitelnými bezdrátovými prostorovými reproduktory (s 10 hodinami přehrávání) a ve výsledku nabízí impozantní výkon 510 W, což jde opět ruku v ruce s 10“ bezdrátovým subwooferem, o jehož vysoce kvalitní basy se stará 250mm měnič.

Fotogalerie #4 JBL BAR 5.1 1 JBL BAR 5.1 4 JBL BAR 5.1 3 JBL BAR 5.1 2 Vstoupit do galerie

Jak už jsme ale naznačili výše, tento model vyniká především na poli prostorového zvuku. V tomto ohledu určitě nesmíme zapomenout zmínit technologie Dolby Digital, Dolby Pro Logic II a DTS, díky nimž budete mít pocit, že vás zvuk doslova pohlcuje. Na soundbaru pak také najdeme tři HDMI vstupy pro připojení 4K zařízení a nechybí ani podpora pro bezdrátové streamování hudby skrze Bluetooth. Tento model je momentálně k dostání s 23% slevou.

JBL BAR 5.1 zakoupíte za 17 990 Kč 13 799 Kč zde

JBL BAR 500

Náš seznam uzavírá poměrně žhavá novinka pro rok 2023 – JBL BAR 500. Tento 5.1 kanálový systém na sebe upoutal nemalou pozornost hned svým vstupem na trh, jelikož láká na vysoce kvalitní zvuk, prostorový zvuk a mnoho dalších funkcí. Konkrétně totiž nabízí výkon 590 W, na čemž nese podíl i 10“ bezdrátový subwoofer. Co se týče zmiňovaného 3D prostorového zvuku, ten má v režii technologie Dolby Atmos a MultiBeam. Zvuk tak uslyšíte doslova ze všech stran místnosti, a to aniž byste se museli obtěžovat s dalšími prostorovými reproduktory.

Fotogalerie #5 JBL BAR 500 1 JBL BAR 500 4 JBL BAR 500 3 JBL BAR 500 2 Vstoupit do galerie

Ani v případě tohoto modelu pak nechybí zabudovaná Wi-Fi s AirPlay, Alexa Multi-Room Music a Chromecast pro snadné připojení zařízení a podpora pro hlasové asistenty Google Assistant, Amazon Alexa nebo Siri. Na co bychom ale rozhodně neměli zapomenout, je poměrně zajímavá technologie PureVoice. Ta totiž využívá unikátní algoritmus pro optimalizaci čistoty hlasu. Nemusíte se tedy obávat, že by vám například v akčních scénách unikl jakýkoliv dialog. Díky HDMI eARC s 4K Dolby Vision pass-through si navíc můžete užít nekomprimovaný prostorový zvuk Dolby Atmos pomocí jediného kabelu.

Celé to skvěle uzavírá poměrně praktická mobilní aplikace JBL One. S její pomocí si můžete propojit soundbar s vaším telefonem a následně jej použít pro nejrůznější přizpůsobení, nastavení či procházení integrovaných hudebních služeb. Vše tak máte pod kontrolou přímo z telefonu.

JBL BAR 500 zakoupíte za 15 990 Kč zde