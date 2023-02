Apple chystá na únor první letošní Keynote! Má to ale háček

Letošní rok bude dle všeho na konference Applu opravdu bohatý. Ne všechny jsou nicméně bohužel plánovány pro širokou veřejnost, což je i případ té první letošní. Řeč je konkrétně o AI summitu, tedy konferenci točící se kolem umělé inteligence. Tu totiž Apple stejně jako v předešlých letech uspořádá v průběhu února jen pro své zaměstnance v prostorách Divadla Steva Jobse.

Zaměstnanci Applu v minulosti přirovnávali AI summit k malému WWDC zaměřenému na vše okolo umělé inteligence. V předešlých letech sice Apple tuto akci zrušil kvůli pandemii Covid-19, nicméně letos vše opět obnovuje s tím, že chystá jak klasické přednášky, tak i workshopy a vůbec vše, co má potenciál zaměstnancům pomoci s využitím umělé inteligence. Zda se dočkáme následně nějakých výstupů například v systémech či hardwarových produktech je nicméně v současnosti zcela nejasné.

Takto vypadala stavba Divadla Steva Jobse steve-jobs-theater-1 Divadlo Steva Jobse 1 steve-jobs-theater-2 Divadlo Steva Jobse 2 steve-jobs-theater-3 Divadlo Steva Jobse 3 steve-jobs-theater-4 Divadlo Steva Jobse 4 steve-jobs-theater-5 Divadlo Steva Jobse 5 Vstoupit do galerie

Co však jasné naopak víceméně je, je to, že Apple odhodil pomyslné zábrany proti šíření Covid-19 a už se nebojí dřívější tradiční akce pořádat hezky postaru, tedy v klasickém fyzickém formátu. Přesně z tohoto důvodu se proto jeví jako poměrně pravděpodobné, že i letošní veřejné Keynotes naváží na ty z roku 2019, které se ještě konaly standardně, než Apple kvůli Covid-19 přešel na virtuální konference bez návštěvníků v sálech. A co vy, máte raději klasické „fyzické“ konference, nebo ty předtočené z posledních let?