Apple chce po vzoru iPhonů vydávat nové generace Maců každý rok

Zatímco u iPhonů jsme ze strany Applu zvyklí na to, že je každoročně aktualizuje o nové a nové hardwarové i softwarové funkce, v případě Maců tomu tak úplně není. Jen zřídkakdy se totiž Applu povedou vydat dvě nové generace jednoho modelu Macu ve dvou letech po sobě a tím tak de facto aktualizační cyklus iPhonů napodobit. To by však rád kalifornský gigant do budoucna alespoň dle slov jednoho z šéfů chipdesignu společnosti Tima Milleta změnil.

Millet zavítal před pár dny do rozhovoru pro portál TechCrunch, kterého se kromě nej zúčastnil třeba i viceprezident marketingu Applu Bob Borchers. V rozhovoru zazněla celá řada zajímavých informací například ohledně pohledu Applu na gaming a to, že do budoucna by kalifornský gigant počet her na Macích výrazně zvýšil. Suverénně nejzajímavější pasáž rozhovoru se však dotkla budoucích aktualizací Maců, na které se měli Applu lidé v minulosti ve velkém ptát zejména právě v souvislosti s iPhony. Zatímco u těch jsou totiž zvyklí na každoroční aktualizace, v případě Maců museli zkousnout to, že na novou generaci jejich oblíbeného Macu leckdy čekali dlouhé roky, což v nich prý mnohdy vyvozovalo pocit, že daný stroj Apple přehlíží. Přední představitelé Applu však nyní celou zápletku vysvětlili.

Dle Milleta a Borcherse nebylo pozvolnější tempo aktualizace Maců zapříčiněno tím, že se Apple o tento zajímal méně než o iPhony, ale zkrátka proto, že musel donedávna spoléhat na procesory z dílny Intelu, kvůli kterým nemohl inovovat tak rychle, jak chtěl. Právě kompletní přechod Maců na čipy Apple Silicon, který by měl být završen už letos, by mu nicméně měl konečně umožnit „najet“ na strategii, kterou je zvyklý praktikovat u iPhonů – tedy na každoroční představování nových Maců, které se od sebe budou vždy lišit mezigeneračně minimálně vyšším výkonem. V nadcházejících letech se tedy máme skutečně na co těšit, přičemž první větší nebo chcete-li ucelenější přechod by měl z logiky věci proběhnout už příští rok.