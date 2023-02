Apple výrazně zlevnil iPhony 14 Pro! Ale jen někde

K poměrně nevídanému kroku se v těchto dnech začal odhodlávat Apple. Agentura Bloomberg si totiž všimla toho, že v Číně snížil Apple zničehonic poměrně výrazně cenu iPhonů 14 (Pro/ Pro Max) a to i přesto, že minimálně řada Pro (Max) byla ještě donedávna extrémně nedostatkovým zbožím. Apple navíc slevy na své prémiové řady spouště zpravidla jen pár týdnů před představením nové generace iPhonů, potažmo až po ní.

Slevy, které nyní autorizovaný prodejci Apple produktů v Číně na popud kalifornského giganta u iPhonů 14 (Pro) nasazují, se pohybují v rozmezí 7 až 9 %, což sice na první pohled nemusí vypadat jako moc, nicméně vzhledem k poměrně vysokým cenám řady Pro (Max) už se jedná o vskutku hezkou úsporu. Nelze se proto absolutně divit tomu, že mnozí prodejci již hlásí „vyprodáno“ s tím, že netuší, kdy se jim podaří obnovit skladové zásoby. Poptávka po zlevněných iPhonech má být totiž opravdu obrovská. A právě přesně o to Applu šlo.

Zdroje Bloombergu tvrdí konkrétně to, že prodejně iPhony 14 (Pro) právě na čínském trhu dlouhodobě relativně tápaly a jelikož se nezdálo, že by se měla tato situace pozitivně změnit, mě se Apple ze strachu rozhodnout, že prodeje podpoří právě pomocí nižších cen, které novinky zatraktivní. Aby byly slevy možné, musí sice sáhnout na své marže, evidentně se mu však jejich snížení stále vyplatí. Bohužel, vzhledem k tomu, že je sleva reakcí na nedobré čínské prodeje nemá smysl příliš počítat s tím, že se rozšíří i do dalších zemí včetně České republiky.