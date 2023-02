5 nejlepších zkratek pro iPhone, které by vám neměly uniknout

Intelligent Power

Na vašem iPhonu můžete několika různými způsoby aktivovat režim nízké spotřeby, který zajistí delší výdrž baterie, a to omezením některých funkcí. Dost možná jste se ale někdy ocitli v situaci, kdy jste potřebovali zajistit naprostou maximalizaci výdrže baterie, například z důvodu dlouhodobé nedostupnosti elektrické energie – právě s tímto vám může pomoci zkratka Intelligent Power. Ta totiž dokáže nastavit tzv. Ultra režim nízké spotřeby, kdy budete na iPhonu schopni pouze telefonovat s tím, že nebude možné přejít na internet, dále dojde ke snížení jasu, vypnutí Bluetooth, Wi-Fi, mobilních dat apod. Zkrátka tato zkratka udělá vše pro to, aby váš iPhone vydržel co nejdéle.

Zkratku Intelligent Power stáhnete zde