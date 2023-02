Telefon Xiaomi 12T Pro nyní pořídíte s úžasnou slevou

Komerční sdělení: Pokud uvažujete nad novým telefonem, pak pro vás máme skvělá tip! Při příležitosti současné akce si totiž můžete přijít na oblíbený Xiaomi 12T Pro za zcela bezkonkurenční cenu. Tento smartphone vás překvapí nejen svým výkonem, ale také řadou skvělých funkcí a spoustou dalších výhod. Pojďme si na něj proto blíže posvítit.

Xiaomi 12T Pro

Jak už jsme zmínili výše, Xiaomi 12T Pro na první pohled zaujme především svým výkonem. V jeho útrobách totiž tepe výkonný čipset Snapdragon 8 Gen 1, který se postará o svižný chod systémy a hravě si poradí s jakoukoliv úlohou. Ten jde ostatně ruku v ruce s 8 GB až 12 GB operační paměti RAM. U čipu to ale samozřejmě ani z daleka nekončí. Nesmírně důležitou roli totiž hraje i zadní fotoaparát. Ten se totiž pyšní 200MP hlavním senzorem s optickou stabilizací obrazu, který se postará o prvotřídní snímky. Po jeho boku pak ještě najdeme ultraširokoúhlý objektiv a teleobjektiv.

Fotogalerie 1520_794_Xiaomi_12T_Pro xiaomi 12t pro 1 xiaomi 12t pro 2 xiaomi 12t pro 3 xiaomi 12t pro 4 xiaomi 12t pro 5 Vstoupit do galerie

Nezapomnělo se ani na displej. Společnost Xiaomi nasadila 120Hz CrystalRes AMOLED displej. Ten konkrétně potěší svým úžasným kontrastním poměrem, kvalitou zobrazení a vyšší obnovovací frekvencí. Určitě také nesmíme zapomenout na dechberoucí výdrž baterie. Tu má na starost akumulátor s kapacitou 5000 W. Co je však vůbec nejlepší, pokud by vám náhodou došla energie, lze telefon díky 120W rychlonabíjení v okamžiku nabít zpět. Celé to pak ještě skvěle uzavírá kvalitní duální reproduktory s podporou Dolby Atmos.

Nyní s parádní slevou

Při příležitosti současné akce si Xiaomi 12T Pro můžete pořídit s parádní slevou! Běžně se telefon prodává za 825,30 €, avšak nyní je k dostání s 26% slevou jen za 607,05 €. Aby toho ale nebylo málo, připravili jsme pro naše čtenáře další exkluzivní slevu! Když v košíku zadáte slevový kód ve znění HEKKAXM12TP, výsledná cena se sníží na pouhopouhých 547,76 €. Na Xiaomi 12T Pro si tak můžete přijít za zlomek původní ceny. V poměru cena/výkon navíc lepší zařízení rozhodně nenajdete.

