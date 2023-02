Apple Watch Ultra 2 dorazí příští rok a nabídnou toto zásadní vylepšení

Fanoušci odolných Apple Watch si přijdou v příštím roce opět na své. Apple se totiž chystá podle zdrojů velmi přesného analytika Jeffa Pu odhalit v roce 2024 druhou generaci jeho Apple Watch Ultra, kterou by rád jejich využitelnost posunul na nový level. Nabídnou totiž zásadní upgrady displeje a to jak z hlediska velikosti, tak i zobrazovací technologie.

Puovy zdroje částečně potvrdily dřívější informace ohledně výměny nynějšího OLED displeje za panel s microLED podsvícením. Ten by měl Apple Watch zajistit jednak ještě lepší zobrazovací schopnosti v čele s vyšším jasem, ale také delší výdrž jejich baterie. MicroLED je totiž oproti OLED podstatně úspornější z hlediska energetické spotřeby a zároveň by měly být tyto panely v porovnání s OLEDy i tenčí, díky čemuž by se tak do těla hodinek měla vejít větší baterie. Právě ta totiž nyní tvoří naprostou většinu jejich útrob.

Není to však jen lepší zobrazovací technologie, kterou má Apple u Apple Watch Ultra 2 v plánu nasadit. Hodinky by se totiž měly dočkat i vcelku citelného zvětšení displeje. Hovoří se konkrétně o skoku z dosavadních 1,93“ na 2,1“, tedy asi o 10% nárůstu zobrazovací plochy. Právě ta je přitom pro všechny smartwatch na trhu velkým limitem a je tedy jasné, že čím víc jí Apple vývojářům nabídne, tím využitelnější budou následně jejich aplikace pro uživatele. Je nicméně otázkou, zda je schopen kalifornský gigant toto zvětšení zvládnout díky zúžená rámečků kolem displeje, které jsou u nynějších Ulter relativně široké, nebo si bude muset „pomoci“ zvětšením těla. jak si Apple se vším poradí nicméně ukáže až podzim příštího roku.

