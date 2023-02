5 novinek, které Apple slíbil a zatím nedodal do iOS 16

Apple v poslední době doslova vyniká v tom, jak dokáže některé funkce z iOS prezentovat jako funkce samotného iPhone, případně v tom, jak umí mistrovsky ukázat jednu věc z iOS 15, jako hlavní novinku iOS 16. K tomuto slovíčkaření se navíc ještě přidalo prezentování funkcí, které nejen že vlastně nejsou dostupné v prvních verzích systému, ovšem než budou dostupné, tak už zde bude nová verze a tak například nový CarPlay sice Apple prezentoval s iOS 16, ovšem sám následně řekl, že seznam podporovaných vozů uvede až v době, kdy už bude dostupný iOS 17 a to se bavíme jen o seznamu vozů, natož uvedení této funkce do praxe. Pojďme se tedy podívat, jaké novinky nám v rámci iOS 16 Apple slíbil a zatím je nedodal.

iMessage Contact Key Verification iMessage Contact Key Verification, volně přeloženo jakožto Ověření klíče kontaktu v iMessage, umožní uživatelům, kteří čelí určitým digitálním hrozbám, ověřit, že si stále posílají zprávy se stejnou osobou. Mezi tyto ohrožené uživatele mohou patřit třeba novináři, různí aktivisté, politici a ostatní vlivní lidé. V případě, že bude probíhat konverzace mezi dvěma uživateli, kteří budou mít zmíněnou novinku aktivní, tak budou upozorněni v případě, pokud by se hackerovi či jinému útočníkovi podařilo nějakým způsobem prolomit cloudové servery a přidat další zařízení do jednoho z účtů uživatelů, čímž by mohlo být zahájeno odposlouchávání konverzace. Klíče jednotlivých kontaktů si uživatelé navíc budou schopni navzájem porovnat osobně, a to třeba přes FaceTime, což lze považovat za další úroveň zabezpečení.

Apple Pay Later Této funkce se v ČR a SR nedočkáme, ovšem zatím se ji nedočkali ani uživatelé v USA, pro které je určena. Apple Pay Later umožňuje platbu přes Apple Pay rozdělit do čtyř plateb, které proběhnou v následujících šesti týdnech a to bez poplatků nebo úroků. Jedná se tak v podstatě o obdobu kreditní karty, případně kontokorentu. Vše by navíc mělo fungovat velmi jednoduše a pokud vás Apple schválí pro tento program na základě vašeho kreditního skóre, pak budete mít možnost rovnou při platbě zvolit, že chcete rozdělit platbu na 4 stejné části a u poklady tak zaplatíte pouze 1/4 a zbytek v následujících 6 týdnech. Funcke by měla být dostupná již s příchodem iOS 16.4, ovšem jak již bylo řečeno, pouze pro USA a to ještě jen pro vybrané zákazníky, kteří mají dobré kreditní skóre.

Webové notifikace v Safari Apple uvedl, že iOS 16 a iPadOS 16 nabídnou podporu pro webové notifikace během roku 2023. Tato funkce umožní uživatelům přijmat upozornění z jejich oblíbených webových stránek stejně, jako je tomu nyní v případě aplikací. Funkce je známá již několik let z MacOS a spočívá v tom, že budete mít možnost nechat si zasílat pomocí Safari oznámení například o novém článku vydanem na Letem světem Applem. Uživatelé tak budou mít komfort notifikací z MacOS také na iOS.

Když Apple poprvé prezentoval svou novou generaci CarPlay, vypadalo vše celkem slibně, ovšem od přestavení iOS 16 uběhlo víc než půl roku a zatím tuto funkci žádný vůz nepodporuje. Navíc je zarážející například i to, že v seznamu podporovaných vozů, do kterých se funkce dostane chybí jakékoli BMW, přičemž například BMW je jednou z mála značek, která podpruje takzvaný digitální klíč pro iOS. Aktuálně Apple uvádí, že mezi podporované, budou patřit vozy značek Acura, Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Volvo a další, přičemž kompletní seznam by měl být dostupný až koncem letošního roku. Je tak více než jasné, že se CarPlay nové generace letos již nedočkáme.