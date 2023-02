WhatsApp se chce přiblížit korporátnímu používání a přináší zajímavé novinky pro skupiny

Jak se zdá, tak pro WhatsApp, respektive psolečnost Meta, která tento komunikační nástroj vlastní, je nyní prioritou dostat se mezi korporátní zákazníky. WhatsApp v poslední době přidal ve svých aktualizacích řadu novinek pro skupiny, které umožňují komunikovat s více uživateli najednou. Jak se zdá, aktualizace skupin však nekončí a již nyní se ve zkušební verzi WhatsApp pro Android objevily dvě novinky, které jsou určeny především pro korporátní uživatele. Funkce se sice aktuálně testují na Androidu, ovšem po vydání aktualizace, která je přinese pro veřjenost, budou dostupné jak pro Android, tak i pro iOS.

WhatsApp přináší do skupin ve své nové beta verzi možnost pojmenovat skupinu až pomocí 100 znaků, místo aktuálních 25. Popis skupiny pak může obsahovat až 2048 znaků, místo aktuálních 512. I když se to z pohledu běžných uživatelů může zdát jako neduležitá změna, pro velké společnosti to znamená prostor navíc, ve kterém mohou sdílet důležité informace se všemi, kteří jsou v dané skupině. Nová funkce je dostupná v beta verzi 2.23.3.9 pro Android a měla by být již brzy k dispozici všem uživatelům na Androidu a iOS.