Vyzkoušeli jsme si celou řadu Samsung Galaxy S23. Má šanci zabít iPhony?

Samsung, tedy největší rival Applu na poli mobilních telefonů, právě představil svou vrcholnou řadu Galaxy S23. Klasicky čítá na tři modely, a i když se vylepšovalo, je vše ve víru mírných evolucí. Měli jsme, ale šanci si je dopředu vyzkoušet a zde se dozvíte, jestli se „konečně“ jedná o zabijáky iPhonů. Konečně je v uvozovkách ne proto, že bychom si to přáli, ale proto, že si to už dlouhá léta přeje sám Samsung a možná i jeho fanoušci. I když je totiž Samsung největším prodejcem mobilních telefonů, nevděčí za to své vrcholné řadě, ale především dostupnějším modelům řady Galaxy A. V prémiovém segmentu pořád vládne Apple a jeho iPhony, díky kterým také vydělává na mobilních telefonech nejvíce ze všech výrobců. Fotogalerie S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 1 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 2 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 3 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 4 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 5 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 6 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 7 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 8 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 9 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 10 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 11 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 12 S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max 13 Vstoupit do galerie Samsung má sice výhodu v tom, že svou vrcholnou řadu představuje na začátku roku, takže v něm předběhne především čínské výrobce a určí jistý výkonnostní benchmark, nevýhoda je to ale v tom, že zcela míjí vánoční trh. Ten se sice nepovedl ani Applu z důvodu nedostatku iPhonů 14 Pro, ale kdo by si koupil nový Samsung Galaxy S22, když ví, že za měsíc přijde nová řada? Samsung není Apple a oba dělají věci hodně odlišně. Jihokorejský výrobce u nás třeba pro média dělá i speciální akci, na které se mohou s novinkami seznámit ještě před jejich oficiálním uvedením. Také proto jsme si mohli udělat jistý obrázek o tom, co řada Galaxy S23 přináší, co inovuje a co naopak zachovává. Samsung Galaxy S23 můžete zakoupit zde, navíc od 99 Kč měsíčně a se tříletou zárukou

Staronový design Řada i letos čítá na tři modely: 6,1“ Galaxy S23, 6,6“ Galaxy S23+ a 6,8“ Galaxy S23 Ultra. První dva se hodí srovnávat spíše se standardními modely iPhonů, Ultra potom s modely Pro, díky své velikosti pak zejména modelem iPhonu Pro Max. Loňský model Galaxy S22 Ultra propojil řady Galaxy Note a Galaxy S, kdy právě převzal některé prvky zaniknuté řady, tedy zakřivený displej a stylus S Pen integrovaný do těla. Zadní strana pak ztratila celistvý modul fotoaparátů, který si zachovaly jen menší modely. Galaxy S23 Ultra Galaxy S23 Ultra 2 Galaxy S23 Ultra 3 Galaxy S23 Ultra 4 Galaxy S23 Ultra 5 Galaxy S23 Ultra 6 Galaxy S23 Ultra 7 Galaxy S23 Ultra 8 Galaxy S23 Ultra 9 Galaxy S23 Ultra 10 Galaxy S23 Ultra 11 Galaxy S23 Ultra 12 Galaxy S23 Ultra 13 Galaxy S23 Ultra 14 Galaxy S23 Ultra 15 Galaxy S23 Ultra 16 Galaxy S23 Ultra 17 Galaxy S23 Ultra 18 Galaxy S23 Ultra 19 Galaxy S23 Ultra 20 Galaxy S23 Ultra 21 Galaxy S23 Ultra 22 Galaxy S23 Ultra 23 Galaxy S23 Ultra 24 Galaxy S23 Ultra 25 Galaxy S23 Ultra 26 Galaxy S23 Ultra 27 Galaxy S23 Ultra 28 Galaxy S23 Ultra 29 Galaxy S23 Ultra 30 Galaxy S23 Ultra 31 Galaxy S23 Ultra 32 Galaxy S23 Ultra 33 Galaxy S23 Ultra 34 Galaxy S23 Ultra 35 Galaxy S23 Ultra 36 Galaxy S23 Ultra 37 Galaxy S23 Ultra 38 Galaxy S23 Ultra 39 Galaxy S23 Ultra 40 Vstoupit do galerie I když tedy letošní Ultru od té loňské prakticky nerozeznáte (což je ostatně běžný neduh iPhonů), Galaxy S23 a S23+ odlišíte jednoznačně. Přejali totiž design Ultry, kdy ztratily výstup kolem zadních fotoaparátů a z těla tak vystupují jen jednotlivé objektivy chráněné ocelovým kroužkem proti možnému poškození. Je to rozhodně líbivější než řešení Applu, které je extrémně masivní zejména u modelů Pro. Tohle se opravdu líbí, a to u celého tria novinek.

Displej iPhonu nepřekonán Je paradoxní, že i když dodává do iPhonů displeje právě Samsung, nedokázal pro své řešení dosáhnout maximálního jasu 2 000 nitů. Zde tedy iPhony 14 Pro pořád vedou, protože Samsung jen sjednotil jas u celé řady na 1 750 nitů. Reálné využití je sporné, ale řeč čísel je jasná. Jinak se samozřejmě jedná o kvalitativní špičku, které nelze moc co vytknout. Rozložení velikostí je pak možná příjemnější než u Applu, protože si zákazník může vybrat ze tří velikostí. Galaxy S23 Galaxy S23 1 Galaxy S23 2 Galaxy S23 3 Galaxy S23 4 Galaxy S23 5 Galaxy S23 6 Galaxy S23 7 Galaxy S23 8 Galaxy S23 9 Galaxy S23 10 Galaxy S23 11 Galaxy S23 12 Galaxy S23 13 Galaxy S23 14 Galaxy S23 15 Vstoupit do galerie

Výkon a paměť Sporné čipy Exynos z dílny Samsungu nahradila společnost Snapdragonem 8 Gen 2 For Galaxy, který je speciálně určen vrcholným modelům řady. Je to aktuální špička na poli Android telefonů. Limity jsme vyzkoušet nemohli, na ty se dostane až v ostrém testu, protože ale nic lepšího prostě neexistuje, je fajn, že Samsung netroškaří. Asi se ale není třeba úplně obávat, že jím bude čip A16 Bionic ohrožen. Paměť RAM, tedy to, co Apple nezajímá, je 8GB, v případě vyšších konfigurací Ultry 12 GB. Galaxy S23+ Galaxy S23 15 Galaxy S23 Plus 1 Galaxy S23 Plus 2 Galaxy S23 Plus 3 Galaxy S23 Plus 4 Galaxy S23 Plus 5 Galaxy S23 Plus 6 Galaxy S23 Plus 7 Galaxy S23 Plus 8 Vstoupit do galerie Kde ale Samsung vyslyšel nářky uživatelů iPhonů, je interní úložiště. Oproti americké společnosti totiž navýšil základ u modelů S23+ a S23 Ultra. 128GB varianta je tak dostupná pouze v případě Galaxy S23, ostatní nabízejí 256 GB, model Plus přihazuje ještě 512 GB, model Ultra i 1 TB.

Kontroverzní cena 128GB Galaxy S23 vyjde na 23 499 Kč, 256GB verze pak na 24 999 Kč. Model Galaxy S23+ ve své 256GB verzi vyjde na 29 999 Kč, v 512GB verzi na 32 999 Kč. Že by zde byla shoda s iPhony 14 zcela náhodná? Model Ultra vyjde ve své 256GB verzi na 34 999 Kč, v 512GB na 39 499 Kč a 1TB úložiště vás vyjde na 44 999 Kč. Ceny jsou to tedy poměrně vysoké na to, aby daly jablíčkářům záminku k přechodu. Fotogalerie #3 Galaxy S23 Combo_KV_B2B Product Visual RTB_2p_LI Galaxy S23 Combo_KV_B2B Product Visual_2p_LI Galaxy S23 Series_Feature Visual_Sustainability_2p_LI Galaxy S23 Series_Image_01_LI Galaxy S23 Series_Image_02_LI Galaxy S23 Series_KV_Product_2p_LI Galaxy S23 Ultra_Feature Visual_Night Portrait_2p_LI Galaxy S23 Ultra_Feature Visual_S Pen_2p_LI Galaxy S23 Ultra_Feature Visual_Ultimate Performance_2p_LI Galaxy S23 Ultra_Image_01_LI Galaxy S23 Ultra_Image_02_LI Galaxy S23 Ultra_Image_03_LI Galaxy S23 Ultra_Image_04_LI Galaxy S23 Ultra_Image_05_LI Galaxy S23 Ultra_Image_06_LI Galaxy S23 Ultra_Image_07_LI Galaxy S23 Ultra_Image_08_LI Galaxy S23 Ultra_Image_09_LI Galaxy S23 Ultra_Image_10_LI Galaxy S23 Ultra_Image_11_LI Galaxy S23 Ultra_Image_12_LI Galaxy S23 Ultra_Image_13_LI Galaxy S23 Ultra_Image_14_LI Galaxy S23 Ultra_Image_15_LI Galaxy S23 Ultra_Image_16_LI Galaxy S23 Ultra_Image_17_LI Galaxy S23 Ultra_Image_18_LI Galaxy S23 Ultra_KV_B2B Product Visual RTB_2p_LI Galaxy S23 Ultra_KV_B2B Product Visual_2p_LI Galaxy S23 Ultra_KV_Ecosystem Game_2p_LI Galaxy S23 Ultra_KV_Ecosystem Hiking_2p_LI Galaxy S23 Ultra_KV_Product_2p_LI Galaxy S23 Ultra_KV_RGB_layer_2p_LI Galaxy S23 Ultra_KV_Secondary Embedded S Pen_2p_LI Galaxy S23 Ultra_KV_Super high resolution_2p_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle Visual_Camera_Concert__2p_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle Visual_Performance_Gaming__2p_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_01_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_02_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_05_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_06_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_07_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_09_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_10_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_11_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_12_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_13_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_14_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_17_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_18_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_19_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_20_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_21_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_22_LI Galaxy S23 Ultra_Lifestyle_24_LI Vstoupit do galerie Možná i proto Samsung pořádá různé akce. I zde je bonus v případě vrácení starého zařízení, který je ale letos o dva tisíce nižší, než tomu bylo loni. Pokud tedy Samsungu vrátíte klidně i tlačítkovou Nokii, dostanete bonus tři tisíce Kč + cenu zařízení. V rámci předobjednávek navíc pořídíte vyšší úložiště za cenu toho nižšího, takže třeba 1TB Ultru budete mít za 39 499 Kč. Předobjednávky pojedou do 16. února, 17. února je pak start prodeje. Sluchátka zdarma tentokrát nečekejte.