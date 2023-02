Apple způsobil velký ekologický problém, plně funkční Macy končí na skládce kvůli čipu T2

Aktivační zámek je bezpečnostní funkce, kterou v současné době disponuje naprostá většina zařízení od Applu. Díky němu si jablíčkáři mohou být jistí tím, že se nikdo nedostane do jejich iPhonu, iPadu, Macu či Apple Watch, a to i v případě, že se provede reset do továrního nastavení s odstraněním veškerých dat. Aktivační zámek se váže na původního uživatele zařízení a pro jeho odstranění je nutné se přihlásit prostřednictvím jeho údajů k Apple ID, tedy využitím e-mailu a hesla. Neexistuje způsob, pomocí kterého by bylo možné aktivační zámek prolomit a plně obejít.

iPhone a iPad disponují aktivačním zámkem už delší dobu, co se týče Maců, tak zde ho najdete u všech modelů, které disponují bezpečnostním čipem T2. U počítačů s procesorem Intel je tento čip umístěn zvlášť, a pokud máte Mac s Apple Silicon, tak je integrován přímo v hlavním čipu M-series. Pár hackerů před nějakou dobou uvedlo, že se jim podařilo samostatný bezpečnostní čip T2 u starších Maců určitým způsobem prolomit, u novějších zařízení s Apple Silicon už je to ale prakticky nemožné. Ani v jednom případě každopádně nevzniklo plně fungující řešení, s jehož využitím by bylo možné čip T2 prolomit tak, aby bylo možné odstranit aktivační zámek.

Na jednu stranu je aktivační zámek skvělý. Každý z nás má totiž jistotu toho, že se například při krádeži nikdo nedostane k našim datům, a dokonce nebude dotyčný schopen využívat ani samotné zařízení, jelikož zůstává uzamknuté, což samo o sobě snižuje počet krádeží. Je tady ale ještě druhá strana, kde aktivační zámek způsobuje velké problémy z hlediska ekologie. Pokud chcete někomu svůj starý Mac či jiné jablečné zařízení prodat, tak musí dojít k odhlášení Apple ID a vypnutí aktivačního zámku. V opačném případě se totiž nový uživatel nebude schopen přihlásit ke svému Apple ID a zařízení využívat. Právě tento důležitý krok ale mnoho jedinců a institucí neprovádí – jedná se především o školy či společnosti, které se rozhodly aktualizovat své vybavení a u starých zařízení zkrátka nedošlo k deaktivaci aktivačního zámku.

Mnohým servisním střediskům tak v pracovnách leží klidně desítky plně funkčních Maců, které ale nelze používat, jelikož jsou chráněné aktivačním zámkem. Na svém Twitteru o tom informoval například opravář John Bumstead, rozhodně ale není jediný. Tito opraváři pak v naprosté většině případech MacBooky rozeberou na díly a prodají naprosto vše kromě zamknuté základní desky, která se obrátí v prach, což je samozřejmě neekologické. Znovu opakuji, že se jedná o plně funkční počítače, například o populární MacBooky Air či Pro s čipy M1, které mohly bezproblémově sloužit mnoho dalších let dál nějakému jinému uživateli. Stačilo, aby původní uživatel provedl během minuty odhlášení a odemknutí. Je samozřejmě nesmysl za tohle řešení vinit Apple, který na tom sice má kus viny z hlediska nemožnosti zrušení aktivačního zámku na dálku, největší podíl viny na tom totiž mají původní uživatelé, kteří nezodpovědně prodávají či odevzdávají svá zařízení.

As I predicted years ago, Activation Locked T2 MacBooks are flooding into recyclers (15 of these are 2020 M1!) Recyclers willing to violate the R2 cert sell to uncertified barbarians like me who use them for parts, but most just scrap due to liability paranoia. #righttorepair pic.twitter.com/uvsQZK8nJR — John Bumstead (@RDKLInc) January 17, 2023

John Bumstead navrhl jednoduché řešení tohoto problému, kdy by nový uživatel mohl po předložení sériového čísla, dokladu o koupi a dalších náležitostí požádat Apple o odemknutí. Pokud by došlo k povolení, původnímu uživateli by mohl dorazit e-mail, který by ho o požadavku k odemknutí informoval. V případě, že by na žádost dotyčný do 30 dnů nezareagoval, anebo v této lhůtě neprovedl odemknutí na dálku, zařízení by se odemklo automaticky samo. Těžko říct, zdali někdy Apple k něčemu podobnému přistoupí, do té doby je tady ale jednoduché řešení, které by se mělo vytesat do kamene. Pokud se někdy rozhodnete pro prodání jablečného zařízení, případně pokud vám ho zaměstnavatel bude měnit za novější, vždy proveďte odhlášení a deaktivujte aktivační zámek. Budete mít jistotu toho, že plně funkční Mac neskončí rozebraný na náhradní díly se spálením zamknuté základní desky, čímž ekologicky pomůžete naší planetě.