Aktivační zámek na iPhone: Co to je, jak funguje a jak se ho zbavit?

Aktivační zámek na iPhone je vytvořen Applem tak, aby ochránil data, která se nachází uvnitř zařízení, jenž bylo ztraceno či ukradeno. Zkrátka a jednoduše, pokud se někdo nepovolaný dostane k vašemu zařízení, tak si můžete být stoprocentně jistí, že se dotyčnému nepodaří získat vaše data. Díky tomu mají zařízení s aktivačním zámkem, která mohou být kradená, nulovou hodnotu. V některých případech se ale můžete ocitnout v situaci, kdy se potřebujete aktivačního zámku zbavit. Ne proto, že byste se potřebovali dostat do ukradeného zařízení, ale proto, že za vámi například přišel člen rodiny, který se do takto uzamčeného zařízení nemůže dostat. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, co to vlastně aktivační zámek je, jak funguje a jak se ho vlastně můžete zbavit.

Aktivační zámek na iPhone

Obrazovka s aktivačním zámkem se nejčastěji objevuje v případě, kdy si nějaký uživatel koupí iPhone, jenž je doposud přihlášen k Apple ID původního majitele. Na obrazovce aktivačního zámku se objeví dvě textová pole – do toho prvního je nutné zadat celé znění Apple ID původního majitele, do druhého pole pak heslo k Apple ID původního majitele. Jen tímto způsobem se lze aktivačního zámku zbavit. Na obrazovce s aktivačním zámkem se může například zloděj objevit poté, jakmile kompletně smaže zařízení, ke kterému je někdo přihlášení. Zámek aktivace je k dispozici automaticky, pokud je na konkrétním zařízení aktivní funkce Najít.

Jak se zbavit aktivačního zámku

Pokud zadáte do vyhledávače frázi „jak se zbavit aktivačního zámku“, tak se vám zobrazí hned několik výsledků, které vám s obejitím aktivačního zámku mají pomoci. Pravdou ale je, že neexistuje žádný ověřený způsob, pomocí kterého byste mohli aktivační zámek odstranit, a poté iPhone bez problémů používat. Některé nástroje zvládnou aktivační zámek pouze „skrýt“, tudíž se po restartu opětovně objeví, popřípadě se může stát, že se zařízením nebudete schopni volat, apod. Opět tedy uvádím, že neexistuje žádná možnost, pomocí které lze aktivační zámek odstranit – nenechte se tedy podvodnými stránkami, videy a nástroji obalamutit. Namísto toho se pokuste aktivační zámek odstranit správně tak, jak se to udělat má.

Obnovte si heslo

V případě, že jste se ocitli na obrazovce s aktivačním zámkem a nemůžete si vzpomenout na heslo, tak stačí, abyste si ho změnili. V takovém případě přejděte na stránky appleid.apple.com, kde klepněte na tlačítko Zapomněli jste Apple ID nebo heslo?. Poté proveďte kroky, které jsou po vás požadovány a reset hesla dokončete. Poté ho zadejte do textového pole na obrazovce s aktivačním zámkem.

Odstraňte zařízení z účtu

Jestliže máte přístup k jinému zařízení, které je vedené pod stejným Apple ID jako to uzamčené, tak ho můžete z účtu odstranit, čímž se aktivačního zámku zbavíte. Stačí přejít do Nastavení -> váš účet, kde níže rozklikněte konkrétní zařízení, a poté zvolte možnost Odhlásit se. Následně zadejte heslo k vašemu Apple ID a proveďte veškeré ostatní kroky, které po vás budou vyžadovány.

Odstranění na iCloudu

V případě, že nemáte přístup k žádnému dalšímu zařízení, na kterém byste mohli aktivační zámek odstranit, tak stačí přejít na icloud.com. Zde se přihlaste pod vašimi údaji, následně otevřete aplikaci Najít a rozklikněte zařízení, na kterém je aktivační zámek přítomen. Poté zařízení vymažte a odstraňte jej ze svého účtu. Tento a výše uvedený postup se hodí v případě, že jste někomu například prodali iPhone, a dotyčný vás kontaktoval, jelikož jste jej zapomněli odstranit z vašeho účtu.

Kontaktujte osobu, které zařízení patří

Jestliže jste se ocitli v opačné situaci, tedy pokud jste s koupili zařízení, na kterém je přítomen aktivační zámek, tak vám nezbývá nic jiného, než se pokusit kontaktovat osobu, která vám zařízení prodala. Od té pak požadujte, aby provedla výše uvedené postupy, popřípadě aby vám v tom méně ideálním případě sdělila heslo k Apple ID, které si samozřejmě může poté kdykoliv jednoduše změnit. Odhlášení se ze zařízení při prodeji je prodejcova „povinnost“.

Kontaktujte Apple

Pokud je na vašem zařízení aktivační zámek a nemůžete se přes něj dostat, tak zkuste kontaktovat technickou podporu Apple. Zároveň si připravte dokumenty, které budou potvrzovat, že je zařízení vaše – například fakturu, účtenku či cokoliv jiného. Je možné, že vám v takovém případě může Apple podpora pomoci.