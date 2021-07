5 věcí, které byste měli vědět před tím, než se vrhnete do opravování iPhonů

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy se vám podaří rozbít displej vašeho jablečného telefonu. Popřípadě se můžete ocitnout v situaci, kdy už je váš iPhone starší a jeho baterie nevydrží tolik co předtím. V obou těchto případech je nutné, abyste si zařídili opravu a byla provedena výměna konkrétních dílů. Vydat se v tomto případě můžete hned několika cestami. Své zařízení můžete donést do autorizovaného servisu Apple, kde dojde k výměně a z peněženky vytáhnete relativně vysokou částku. Další možností je využití obyčejných servisů, u kterých můžete ušetřit. V posledním případě si můžete zakoupit vlastní náhradní díly a výměnu provést svépomocí. Jenže ono se to velmi jednoduše řekne. Taková oprava iPhonu totiž není tak jednoduchá, jak se na první pohled může zdát a různých úskalí je nespočet. Níže se proto můžete dočíst o 5 věcech, které byste měli vědět předtím, než se pustíte do opravování iPhonů.

Jste uzamčeni speciálními šroubky…

Hned na začátek, ještě před samotnou opravou, je nutné zmínit, že se především v novějších iPhonech využívají speciální šroubky, které se od těch, které znáte z běžného života, liší. Pokud se chcete dostat do prakticky každého iPhonu, tak vás od otevření dělí dva šroubky, které se nachází ze spodní strany zařízení. Může se zdát, že se jedná o torx, každopádně tohle zdání klame. Tyto dva šroubky se nazývají pentalobe a stojí za nimi samotný Apple. Kromě toho, že se nachází ve spodní části iPhonu, tak je lze najít i u MacBooků, akorát ve větší velikosti. Po otevření iPhonu si pak můžete kromě klasických křížových šroubků všimnout také tri-point (trojcípých) šroubků. Na všechny tyto šroubky potřebujete speciální šroubováky, které jsou součástí různých sad. Nikdy se nesnažte zmíněné šroubky odšroubovat klasickým šroubovákem. Nepodaří se vám to a s velkou pravděpodobností hlavičku strhnete, což je to poslední, co chcete. Využít v takovém případě můžete sadu od iFixit – recenze zde.

…a taky lepidlem

Nutno podotknout, že u speciálních šroubků to rozhodně nekončí. Tím chci říct, že po odšroubování dvou pentalobe šroubků na spodní straně iPhonu zařízení jen tak neotevřete. U iPhonů 6s a novějších je totiž využito také speciální lepení, které jednak drží displej na místě, a jednak se stará o to, aby se dovnitř nedostala voda. Veškeré iPhony 7 jsou totiž považovány za voděodolné a právě díky lepení se voda přes mezeru mezi tělem a displejem nedostane do útrob zařízení. Lepení je relativně pevné a pomoci si můžete tak, že zařízení nahřejete fénem nebo horkovzdušnou pistolí, čímž lepení povolí. Po malém odklopení displeje už lze dále využít nástroj, pomocí kterého se lepidlem „prořežete“. Až poté budete schopni oddělit displej iPhonu od jeho těla.

Nové díly nemusí fungovat stejně

Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře našeho magazínu, tak jistě víte, že Apple nechce, abyste si svá zařízení opravovali sami a doma. Pokud na iPhonu XS a novějším vyměníte baterii či displej, tak se vám bude po nějakou dobu zobrazovat upozornění, které vás bude informovat o tom, že je využitý neoriginální díl. V případě displeje pak přestane fungovat funkce True Tone (lze opravit), v případě baterie se přestane zobrazovat kondice baterie (nelze opravit). U nejnovějších iPhonů 12 to samé platí i pro fotoaparát. Nutno podotknout, že je v tomto případě jedno, zdali využijete originální či neoriginální díl – zmíněné zprávy se budou zobrazovat neustále. Technici v autorizovaném servisu totiž provádí speciální přeprogramování, díky které se dá logické desce vědět o tom, že došlo k výměně nějaké hardwarové části. Pokud tedy nechcete, aby se vám upozornění na neoriginální díl zobrazovalo, tak je nutné, abyste provedli opravu v autorizovaném servisu.

Organizace šroubků je důležitá

Ještě před tím, než se pustíte do opravy iPhonu (tedy jestli vůbec), tak je nutné zmínit, že je nesmírně důležité, abyste měli pořádek ve šroubcích, se kterými budete pracovat. Jak už bylo zmíněno výše, tak se při rozebírání iPhonu můžete setkat s několika různými šroubky – kromě křížových například pentalobe či tri-point. Kromě typu se ale liší také délka. Pokud tedy nebudete mít šroubky organizované a využijete například delší šroubek namísto toho kratšího, tak se může stát, že se „provrtáte“ do nějakého obvodu, logické desky či displeje, čímž způsobíte nefunkčnost. Při opravování iPhonu je tedy velmi důležité, abyste vytažené šroubky vrátili přesně na stejné místo. Pro organizaci lze využít magnetické či silikonové podložky, které dokáží perfektně pomoci.

Aktivační zámek

Někteří opraváři začátečníci vidí možnost potenciálního výdělku v tom, že koupí nějaký rozbitý iPhone, opraví jej, a poté se ziskem prodají. Takto si samozřejmě přivydělat můžete, každopádně to není tak jednoduché, jak se může zdát – jinak by to totiž dělali všichni. Při nákupu iPhonu je důležité, abyste nekoupili takové zařízení, které je registrováno pod nějakým uživatelem. Pokud má zařízení aktivní Najít a je k němu někdo přihlášen, tak existuje jen jedna jediná možnost, pomocí které se do iPhonu můžete dostat, a to prostřednictvím hesla k Apple ID, které vám může předat pouze původní majitel. A vzhledem k tomu, že se na obrazovce aktivačního zámku objevuje pouze část e-mailu a nikoliv jeho celá podoba, tak ve většině případech ani nebudete moci původního majitele kontaktovat. iPhone s aktivačním zámkem je tedy ideální pouze jako těžítko.