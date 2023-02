5 důvodů, proč je Mac mini M2 nejlepším prvním počítačem od Applu

Pořídili jste si nedávno iPhone a spadli jste do světa Applu, takže nyní hledáte také jablečný počítač? Případně byste si konečně chtěli vyzkoušet operační systém macOS? Pokud jste si odpověděli kladně, tak právě nyní je ten správný čas pro to, abyste si pořídili svůj první Mac. Dávno jsou pryč ty doby, kdy byly počítače od Applu považovány za předražené – aktuálně se naopak jedná snad o to nejlepší, co si můžete pořídit. Pojďme se v tomto článku společně podívat na 5 důvodů, proč je Mac mini M2 nejlepším prvním počítačem pro nové jablíčkáře.