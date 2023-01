Mac mini je levnější než kolečka k Macu Pro, přesto jej však výkonnostně válcuje

Před několika dny představil Apple v rámci tiskových zpráv nové jablečné počítače, a to konkrétně 14″ a 16″ MacBook Pro a Mac mini. Nedočkali jsme se klasické konference, jelikož se jednalo o „pouhé“ aktualizace, od kterých se toho sice moc neočekává, Apple však opět dokázal překvapit všechny jablíčkáře. Mezigenerační výkonnostní skok je díky nasazení novějších čipů z rodiny M2 opravdu výrazný – zatímco MacBooky Pro se dočkaly čipů M2 Pro a M2 Max, Mac mini se pak chlubí již známým M2 a výkonnějším M2 Pro.

Ještě před oficiálním startem prodejů se na internetu objevily výsledky výkonnostních testů čipu M2 Pro, které mnohým z nás zkrátka vyrazily dech. Potvrdilo se nimi, že čipy Apple Silicon prostě aktuálně nemají konkurenci, z čehož kalifornský gigant těží již několik let. Nyní se však začalo více mluvit o Macu mini, který se lidé nebojí přirovnávat k Macu Pro, a to zcela oprávněně. Naprosto základní Mac mini s čipem M2, který vychází na 17 490 korun, totiž výkonnostně převálcoval základní Mac Pro s procesorem Intel za 164 990 korun. Ano, ten Mac mini, který stojí o několik tisíc korun méně, než kontroverzní kolečka k Macu Pro. Na výkonnostní výsledky z tradičního testu GeekBench 5 se můžete podívat v tabulce níže.

Mac mini M2 (základ) Mac mini M2 Pro (základ) Mac Pro (základ) Jednojádrový výkon 1944 bodů 1952 bodů 1019 bodů Vícejádrový výkon 8790 bodů 15013 bodů 8037 bodů Cena 17 490 Kč 37 990 Kč 164 990 Kč

Fakt, že jsou čipy Apple Silicon nejen z hlediska výkonu, ale i efektivity zkrátka neporovnatelné s procesory Intel, zkrátka nelze vyvrátit. Abychom však nepůsobili jako jableční fanatici, pro které je nakousnuté jablíčko modlou, tak je samozřejmě nutné zmínit, že se Mac Pro od roku 2019 nedočkal aktualizace, a že se jedná o poslední stroj, který stále nemá k dispozici konfiguraci s čipy Apple Silicon. Dobrou zprávou ale je, že se očekává příchod nového Macu Pro s vlastním jablečným čipem již letos – nejspíše by se měl nasadit vrcholný čip M2 Ultra, necháme se ale překvapit. Po designové stránce by měl nový Mac Pro vypadat stejně a myslím si, že to nikomu vadit nebude, jelikož vizáž má zkrátka perfektní a ušitou na míru od tehdejšího produktového designéra Jonyho Iva.