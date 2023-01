Vstupte do světa Applu za pár korun: Alza stále nabízí nové iPhone 11

I když od uvedení iPhone 11 uběhlo více než tři roky, jedná se stále o zajímavou možnost, jak vstoupit do světa iOS za skvělou cenu. Pokud chcete koupit telefon například starším rodičům nebo naopak dětem není příliš nad čím váhat. Můžete tak využívat možnosti jako je rodinné sdílení, sdílení polohy, FaceTime hovory nebo iMessage a mnoho dalšího, co Apple nabízí. Navíc Alza stále nabízí nové iPhone 11 a to za cenu 11 990Kč, což vzhledem k tomu, že kupujete zcela nový přístroj se dvou letou zárukou je něco, nad čím stojí za to uvažovat.

Pokud je totiž telefon pro někoho, kdo nepotřebuje to nejnovější a nejlepší co dnes Apple nabízí a má mu sloužit primárně pro to, pro co je telefon určený, pak za podobnou cenu příliš alternativ od Applu nenajdete. iPhone 11 je telefon, který i dnes dokáže udělat spoustu radosti a v podstatě oproti novinkám od Applu, co se softwarové výbavy týká, nemá žádná omezení.

iPhone 11 si můžete zakoupit přímo zde.