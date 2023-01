Facebook tajně vytěžuje baterii vašeho smartphonu, uvedl jeho zaměstnanec u soudu

New York Post dnes zveřejnil velmi zajímavý příběh mladého datového analytika, který pracoval pro společnost Meta, respektive pro její komunikační nástroj Messenger. George Hayward pracoval na vylepšování Messengeru, který patří pod Metu, dříve Facebook, když dostal za úkol udělat takzvané negativní testování. Jedna se o testování, při kterém se testuje vliv nových funkcí na telefony uživatelů. Mezi tyto testy patří i extrémní využití baterie telefonu uživatele, které vede k rychlému vybití přístroje. Vzhledem k tomu, že jsou sociální sítě a komunikační aplikace často pouze šablonami, do kterých se stahují data online nemají tyto funkce pod kontrolou ani společnosti Apple a Google v rámci schvalování aktualizací aplikací.

Facebook podle George Haywarda aplikoval negativní testování ve formě extrémně rychlého vybíjení baterie v rámci svého komunikačního nástroje Messenger. „Řekl jsme manažerce, že tohle může někomu ublížit,“ uvedl Hayward. Jeho nadřízená údajně reagovala tak, že to co několika málo lidem může ublížit, může pomoci miliardám dalších. Hayward uvedl, že to, že na vás Meta otestuje funkci, která vede k extrémně rychlému vybití vaší baterie může být zásadní problém, protože jste vystaveni riziku, zejména pokud potřebujete zavolat záchranné složky nebo policii.

Tento test tak nakonec odmítl udělat, zatím co jeho kolegové se jej zúčastnili a řekl své šéfce, že je to nezákonné a nedopadne to dobře. Dobře to skutečně nedopadlo, protože mladík dostal vyhazov z práce. Právě kvůli tomuto vyhazovu se nyní s Meta soudí, a tak vyplouvají na povrch před soudem podivné praktiky, které údajně podle tvrzení bývalého zaměstnance Meta využívá, aby testovala nové funkce. Hayward dále tvrdí, že netuší kolik lidí negativní testování Facebooku ovlivnilo, ale věří, že se společnost do této praxe zapojila, protože dostal interní protokol, který nese název Jak provádět promyšlené negativní testy a ten obsahoval nejen informace o tom jak se chovat, ale také příklady těchto experimentů. Hayward uvedl, že nikdy neviděl děsivější dokument.

Vyjádření společnosti Meta prozatím není k dispozici, ovšem vzhledem k probíhajícímu právnímu sporu je jasné, že se jej brzy dočkáme.