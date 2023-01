Apple chystá nový iPad mini nejspíše až na příští rok

iPad mini poprvé spatřil světlo světa před více než deseti lety a za dobu své existence si stihl vybudovat celkem solidní uživatelskou základnu. Zatím poslední generace – iPad mini 6 – byla představena před dvěma lety a nyní to vypadá, že bychom se v příštím roce mohli dočkat generace sedmé.

Tvrdí to známý analytik Ming-Chi Kuo, který dále uvádí, že sériová výroba iPadu mini 7 začne již v prvním čtvrtletí roku 2024. Mimo jiné Kuo v sérii svých nedávných příspěvků na Twitteru podotýká, že se nejspíše v příštích 9 až 12 měsících neobjeví žádný nový model iPadu, a to právě z toho důvodu započetí masové výrobu příští generace iPadu mini. Kuo původně zastával názor, že bychom se aktualizovaného iPadu mini mohli dočkat ještě v průběhu letošního roku, během dalších týdnů ale svůj postoj přehodnotil. V souvislosti s příští generací iPadu mini Kuo uvedl, že by měl být osazen novým a výrazně výkonnějším procesorem.

Fotogalerie iPad mini 2021 iPad mini camera iPad mini 5G Apple iPad mini 2021 mini ipad ipad mini 2021 iPad mini 5G iPad mini 5G Vstoupit do galerie

O tom, že bychom se v příštím roce mohli dočkat nového iPadu mini, je přesvědčen také další analytik Ross Young. U analytiků ale zatím nepanuje jednoznačná shoda v tom, zdali Apple svůj iPad mini 7. generace vybaví technologií ProMotion, Young ale této variantě není příliš nakloněn. Současný iPad mini, vydaný v září 2021, je vybaven 8,3″ displejem, čipem A15 Bionic, konektorem USB-C, zamykacím tlačítkem s Touch ID a podporou 5G sítě v případě verzí s mobilním připojením.