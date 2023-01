Jak prodloužit výdrž baterie iPhone s iOS 16.3

Při prvotním nastavení iPhonu si můžete vybrat, zdali chcete s vývojáři a Applem sdílet různé analýzy a jejich data. Díky tomu se mohou aplikace a služby nadále vylepšovat, jelikož poskytnete vývojářům přístup k cenným datům z vašeho zařízení. Sběr dat na pozadí ale negativně ovlivňuje výdrž baterie iPhone, takže pokud byste ji chtěli prodloužit, bude nutné provést deaktivaci. Stačí přejít do Nastavení → Soukromí → Analýza a vylepšování , kde deaktivujte Sdílet analýzu iPhonu a hodinek a případně také další možnosti.

Stahování aktualizací

Na pozadí vašeho iPhonu se stahují také aktualizace, a to konkrétně samotného systému iOS a aplikací. Opět, stejně jako každá akce na pozadí, způsobuje i stahování aktualizací snížení výdrže baterie. Pokud vám tedy nebude vadit nechat aktualizace stahovat ručně, tak je můžete vypnout. V případě iOS stačí přejít do Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru → Automatické aktualizace, v případě aplikací pak do Nastavení → App Store, kde v kategorii Automatická stahování deaktivujte Aktualizace aplikací.