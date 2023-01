Jak jsem si ověřil, že Macy s čipy Apple Silicon jsou jen tak dobré, jak dobří jsou vývojáři vašich aplikací

Pamatuji si, jako by to bylo včera, když Apple na jedné ze svých podzimních Keynotes v roce 2020 světu poprvé ukázal MacBook Air s čipem M1 coby revoluci na poli laptopů. Tento designově starý známý stroj totiž běžel díky čipu Apple Silicon alespoň na propagačních videích extrémní rychlostí a to jak z hlediska chodu operačního systému macOS, tak i z hlediska práce s aplikacemi. Zkrátka a dobře, na oko naprostá pohádka. Realita je ale trochu jiná, což na vlastní kůži pociťuji již takřka dva roky.

Na Mac s čipem Apple Silicon jsem přešel konkrétně ze 16″ MacBooku Pro s Intelem, který byl ve své době jedním z nejlepších MacBooků na trhu. Ostatně, aby taky ne, když stál v základu téměř 70 000 Kč. Pak ale přišel MacBook Air s M1 za necelých 30 000 Kč, 16″ MacBook Pro strčil svým výkonem i výdrží do kapsy a já tak nějak hned věděl, že chci být u toho, když Apple začal psát svými Silicony novou počítačovou éru. A musím říci, že ta mě hned od počátku bavila, jelikož Air s M1 strčil rychlostně 16″ MacBook Pro skutečně do kapsy a to jak z hlediska svižnosti systému, tak i otevírání aplikací. Přiznám se však, že právě u druhého jmenovaného jsem asi čekal ještě trochu víc, jelikož se rychlostně ani po optimalizaci pro Apple Silicon v mnoha případech tak úplně neblížily rychlosti, kterou prezentoval Apple – tedy minimálně při jejich spouštění.

Čas ale plynul, já se s Macem s M1 sžíval čím dál tím víc a řešit, zda se mi něco zapne o sekundu dřív či později jsem – i s ohledem na povahu mé práce – přestal. Čas od času jsem si sice nějaký ten update s podporou Apple Silicon instaloval s velkým očekáváním ohledně zrychlení, zpravidla se však u aplikace vůbec nedostavilo, nebo bylo tak malé, že zkrátka nestálo ani za řeč. Namátkou bych uvedl třeba Facebook Messenger, který mi upřímně nepřijde jako něco, co má parametry aplikace optimalizované právě pro Apple Silicon. Proč ale tohle všechno píšu. Před pár dny totiž vydal WhatsApp betu své macOS aplikace, která je právě pro Apple Silicon optimalizovaná. Ze zvědavosti jsem si jí proto stáhl a zcela upřímně jsem se nestačil divit. Přestože se jedná jen o betu, rychlost aplikace je naprosto neuvěřitelná a já konečně tak nějak chápu a cítím potenciál Apple Silicon naplno. Bohužel však musím jedním dechem dodat, že jsem si WhatsAppem jen potvrdil to, že Macy s čipy Apple Silicon jsou jen tak dobré, jak dobří jsou vývojáři vašich aplikací. A pokud na aplikace vývojáři kašlou, nebo k nim zkrátka jen nepřistupují tak, že z nich chtějí vykřesat to nejlepší, ty nejlepší možné výstupy se logicky nedostaví. Nový WhatsApp mi však tak nějak opět vlil do mysli naději, že se softwarově lze na Macích skutečně ještě posunout směrem ke komfortu uživatelů extrémním způsobem a věřím, že se tak i stane.