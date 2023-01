Apple chce v budoucnu naučit HomePody detekovat tanec

Ohledně HomePodu bude možná v budoucnu pěkně rušno. Hovoří o tom nová patentová přihláška, která naznačuje možnou budoucí implementaci pohybových senzorů. Patent dostal (opět) krkolomný název, a sice Multi Media Computing Or Entertainment System for Responding to User Presence And Activity. Text vypovídá o monitorování aktivity v místnosti s tím, že by HomePod prováděl takové úkony, které uživatel chce, aniž by musel něco říkat.

Sám Apple v patentové přihlášce tvrdí, že by systém získával hloubkový obraz scény, která by byla monitorována. Patent je jako obvykle velmi zmatečný a odborný. Samotný text ale přichází s několika příklady. HomePod by například na základě pohybu rukou mohl vyhodnotit, že uživatel chce změnit hlasitost. Nebo jakmile by poslední člověk opustil místnost, přestal by hrát. Patent se ale nechce omezovat pouze na naučená gesta. HomePod by v budoucnu mohl umět vyhodnotit, že jej právě poslouchá starší člověk, který obecně potřebuje vyšší hlasitost. Jablečný reproduktor by ji pak dle zjištěných dat upravil. Převážně se ale text patentové přihlášky zabývá detekováním a interpretováním gest. Závěrem je ale jako obvykle na místě dodat, že Apple vlastní nepřeberné množství patentů a jen malé procento z nich bude někdy uvedeno v život. Líbila by se vám taková funkce HomePodu? Grafickou podobu patentu naleznete v galerii pod odstavcem.

