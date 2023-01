Ubývá v ČR uživatelů iOS zařízení? Máme vyjádření expertů z měření Gemius

Na konci minulého týdne jsme vám na našem magazínu přinesli zajímavé grafy z veřejně dostupného auditovaného měření Gemius, ze kterých se zdálo, že v posledních dvou měsících v České republice strmě ubylo uživatelů iOS zařízení. Propad byl přitom tak markantní a navíc víceméně ničím neopodstatnitelný, že jsme si jej zprvu sami vykládali jako možnou chybu a proto jsme se i rozhodli oslovit samotné tvůrce grafu s žádostí o vysvětlení. A ta se nám nyní konečně dostala.

Gemiusu jsme se konkrétně zeptali na to, co se během posledních dvou měsíců v ČR stalo z hlediska využívání iOS vs Android. Operační systém iOS totiž podle jejich grafu zaznamenal za 2 měsíce pokles o 25 % a nikde jinde v ostatních zemích se nic podobného dle vašeho měření nestalo. Odpověď společnosti je pak následující:

„Data na stránkách ranking.gemius.com jsou prezentována jako podíly PV pro jednotlivé operační systémy – ukazují podíl daného operačního systému v celkovém počtu PV naměřených na stránkách zapojených do výzkumu. V tomto případě není správné usuzovat, že se něco děje s iOS – data pro iOS po kontrole s našimi interními systémy jsou poměrně stabilní, naopak rostl podíl PV pro Android. Vyšší nárůst u Andoidu mohl být navýšen např. umělou návštěvností způsobenou např. boty.“

Fotogalerie počet ipone v ČR pocet android uzivatelu v cr zarizeni pc vs smartphone Snímek obrazovky 2023-01-20 v 14.01.54 Vstoupit do galerie

Zdá se tedy, že teorie o tom, že by se čeští jablíčkáři začali zničehonic ve velkém zbavovat iPhonů a přecházet na levnější Androidy například kvůli tíživé finanční situaci či čemukoliv podobnému je tedy dle všeho špatná. Zároveň se zcela upřímně nedá úplně předpokládat to, že by konec roku přitáhl k Androidu ve velkém dosud „neposkvrněné“ uživatele ať už třeba z řad dětí nebo třeba dospělých, kteří se smartphony doposud nepřišli do styku. Jako nejpravděpodobnější a Gemiusem potvrzený scénář se tedy jeví skutečně umělé navyšování návštěvnosti nejrůznějšími boty. Podtrženo, sečteno – Applu v našich luzích a hájích hrana zatím opravdu nezvoní.