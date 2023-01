Počet uživatelů iOS se v ČR za poslední dva měsíce uplynulého roku snížil o 25 %, tvrdí měření Gemius

Na statistiky, které zveřejňuje společnost Gemius, se na našem magazínu čas od času díváme. Ovšem tentokrát jsme při pohledu na data z konce uplynulého roku zůstali jako opaření. Nejprve si však připomeňme, co to vlastně Gemius je. Data, která používá Gemius, pochází ze stovek největších internetových stránek v ČR a díky tomu, že Gemius měří skutečně ty největší weby na českém internetu, má k dispozici velmi zajímavá data, která skutečně vypovídají o tom, jaké prohlížeče, operační systémy nebo typy zařízení uživatelé v ČR používají.

Za poslední roky jsme si zvykli, že při pohledu na tato data vidíme v oblíbenosti operačních systémů co se mobilních telefonů týká kralovat Android, který měl neustále okolo 80 % trhu. To znamená, že okolo 80 % všech uživatelů v ČR, kteří přistupují ze svého smartphone na internet, používá Android. Applu se dařilo pomalu ukrajovat z oněch 80 % tak, že se dokonce dostal lehce nad 20 %, ovšem podíl na trhu se nijak razantně neměnil a v podstatě již od roku 2020 platilo, že Androidu patří okolo 80 % a iOS okolo 20% trhu. To, co však nastalo v říjnu loňského roku by čekal jen málo kdo.

Řijen 2022 byl totiž poslední měsíc, kdy toto pravidlo platilo. V listopadu došlo k dramatickému propadu iOS, který dále pokračoval i v prosinci, což nakonec vedlo k tomu, že se po dlouhých letech, kdy se iOS držel okolo 20% dostal na pouhých 14,11%. Nejzajímavější na tom je fakt, že se iOS dostalo z řijnových 21,69% na pouhých 14,11% během pouhých dvou měsíců. Aktuálně tak v prosinci patřilo Androdiu 85,88% a iOS 14,11% trhu v ČR mezi mobilními telefony.

Fotogalerie počet ipone v ČR pocet android uzivatelu v cr zarizeni pc vs smartphone Snímek obrazovky 2023-01-20 v 14.01.54 Vstoupit do galerie

Zajímavé je, že Gemius provádí měření v mnoha Evropských zemích a například na Slovensku k tomuto trendu vůbec nedošlo a i když iOS mírně na trhu oslabilo, jedná se spíše o zanedbatelný úkaz. Zatím co v řijnu 2022 byl podíl iOS na slovensku mezi smartphony 21,44% a Androidu patřilo 78,55%, v prosinci 2022 to bylo 20,54% pro iOS a 79,45% pro Android. Je otázkou, co se tedy v ČR vlastně stalo, že tolik lidí přešlo z iOS na Android, protože propad iOS je za pouhé dva měsíce o něuvěřitelných 25%. Co se měření týká, to by mělo být v pořádku, protože Gemius je auditované měření, které využívá například Netmonitor. Ovšem i tak jsme odselali dotaz do Gemius, zda se mohou k výsledkům měření vyjádřit a okomentovat je, protože podobný propad nezaznamenala žádná měřená krajina.