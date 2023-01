Stejný nabíjecí port pro všechny smartphony vás možná zmate, může zpomalit jejich nabíjení

Když začala před pár lety Evropský unie nahlas hovořit o tom, že by ráda do budoucna zavedla na svém území jednotný nabíjecí standard pro elektroniku v čele se smartphony, nejeden uživatel nebral její slova příliš vážně. Nyní je však již jasné, že od podzimu příštího roku bude muset vybraná elektronika jednotným nabíjecím portem ve formě USB-C disponovat, přičemž do budoucna se tento požadavek ještě rozšíří. Stejnou rétoriku navíc nyní nasadilo i USA a na stole je i v Indii či Brazílii, takže se zdá, že všem portům vyjma USB-C odzvonilo. Podle testerů z DXOMark to však nemusí být jen ku prospěchu věci.

DXOMark je sice známý primárně pro jeho hodnocení fotoaparátů smartphonů, nicméně v poslední době začal „fušovat do řemesla“ i testerům výdrže baterie a tak podobně. Nyní se zaměřil konkrétně na rychlosti nabíjení USB-C nabíječek a standardy, které s nimi souvisí. Zjištění, která se mu podařily testy získat, jsou pak poměrně zajímavá a lze z nich říci, že minimálně méně znalé uživatele mohou USB-C porty do jisté míry potrápit. Rozhodně se totiž u nich nedá říci jednak to, že větší příkon znamená vždy vyšší rychlost, ale dokonce ani to, že stejný příkon znamená to, že bude nabíjení jednou či druhou nabíječkou stejně rychlé. Do nabíjení 30W jsou sice rozdíly v rychlosti vcelku zanedbatelné, což je minimálně pro fanoušky Applu dobrá zpráva, jelikož se se zvyšováním rychlosti kabelového nabíjení tak úplně nepočítá, nicméně zařízení s podporou nabíjení rychlejšího než 30W už mohou dle DXOMark skutečně pocítit to, že kvůli podpoře nejrůznějších standardů můžou wattově stejné nabíječky nabíjet různě rychle a v krajním případě dokonce i to, že nabíječka s nižšími watty, avšak podporou určitých standardů si bude s telefonem rozumět více než nabíječka s vyššími watty, ale bez standardů.

Pro uživatele bude tedy zavedení jednotného USB-C představovat ve výsledku to, že v případě potřeby kabelového nabíjení a zároveň potřeby nabít svůj telefon co možná nejrychleji budou o něm muset vědět co možná nejvíce informací z hlediska podpory nabíjecích standardů a dle toho nabíječku vybírat. Pro zkušenější uživatele se samozřejmě nebude jednat o nic složitého, nicméně méně zkušení uživatelé si mohou ve výsledku špatně zvolenou alternativní nabíječkou nabíjení telefonu dokonce zpomalit, byť budou brát zařízení se specifikacemi alespoň wattově odpovídajícími originálnímu adaptéru.

Kvalitní nabíječky seženete zde