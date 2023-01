Jedna z nejzpackanějších novinek posledních let se vrátí na iPhony až v iOS 16.4

Nestává se příliš často, že by Apple něco s velkou pompou uvedl a následně to raději po vlně kritiky za nefunkčnosti do pár dní stáhl. Přesně to se nicméně stalo se zavedením nové architektury pro aplikaci Domácnost, která měla správu chytrých domácností dle slov Applu zrychlit, zkvalitnit a celkově zlepšit. Pravdou však bylo, že novinka představená již na WWDC 2022, valné většině jablíčkářů po uvolnění spíš jejich domácnosti rozhodila a to tak, že je leckdy nešlo vůbec využívat. Apple na tuto věc reagoval tím, že možnost upgradu na dálku zastavil s tím, že začal architekturu přepracovávat, aby jí mohl opět v dohledné době zavést. To bylo sice v plánu „už“ pro iOS 16.3, nicméně z plánů sešlo a uživatelé si tak budou muset nyní oficiálně počkat až na iOS 16.4.

Že se nová architektura aplikace Domácnost zatím stále jen interně testuje potvrdilo v posledních hodinách jak několik na sobě nezávislých zdrojů, tak i kód iOS 16.3, který obsahuje zmínky o jakési verzi 2. Ve své podstatě se nicméně má jednat o opravenou verzi architektury nasazené v iOS 16.2, která už by měla splňovat přesně to, co Apple slíbil – tedy přinést uživatelům smart domácností postavených na standardu Apple HomeKit lepší prožitek z jejich využívání. Nezbývá tedy než doufat, že se vše podaří dotáhnout ke zdárnému konci a že se po uvolnění updatu nezačnou jablíčkáři opět ve velkém ozývat s tím, že jim upgrade na novou architekturu zcela zablokoval Domácnost a ta je tak nyní prakticky nepoužitelná. Pokud však Apple chce, aby mu lidé v tomto směru zachovali důvěru, další přešlap si dovolit nemůže. Přeci jen, chytré domácnosti nejsou při větším měřítku vyloženě levnou záležitostí a je proto nezbytné, aby fungovaly vždy na sto procent.