Naznačil Apple nepřímo brzký příchod „nových“ AirPods Max?

Měl to být hit, ale nakonec se tak nestalo. Tak přesně takto by se dalo bez jakékoliv nadsázky popsat dosavadní působení náhlavních sluchátek AirPods Max na trhu. Ta sice byla ještě před svým představením dychtivě očekávána, nicméně jejich cena z nich učinila do jisté míry jen velmi těžko prodejný produkt, který se tak logicky nemohl stát hitem. Že jsou prodeje relativně mizerné navíc v posledních měsících potvrdilo nezávisle na sobě hned několik analytiků, přičemž někteří věštili AirPods Max dokonce usmrcení bez náhrady. Nyní se však objevují zvěsti o tom, že se Apple chystá na pomyslný restart a že jej chce provést již poměrně brzy.

Fotogalerie BO and AirPods max AirPods Max Smart case AirPods Max od Apple AirPods Max ovladani AirPods Max detail AirPods Max Apple AirPods Max spacegray Apple Airpods Max AirPods Max Apple Spacegray airpods max Sluchatka Airpods Max AirPods Max sluchatka Smart cover Airpods max AirPods Max smart cover AirPods Max smart cover sluchatka AirPods max sluchatka AirPods max AirPods Max cover AirPods Max cover airPods max sluchatka airPods max sluchatka AirPods Max mostik AirPods Max mostik AirPods Max cover AirPods Max cover Navod AirPods max Navod AirPods max airPods max usb nabijeni airPods max usb nabijeni AirPods Max krabicka AirPods Max krabicka baleni AirPods max baleni AirPods max AirPods Max box AirPods Max box AirPods Max AirPods Max Vstoupit do galerie

AirPods Max si lze zakoupit hned v pěti barevných variantách, díky čemuž by si tak měl každý najít svůj oblíbený odstín. Drobný háček je však v tom, že Apple barvy AirPods Max neaktualizoval od jejich vydání, kvůli čemuž začínají působit trochu okoukaně. Přitom třeba u iPhonů se po určité době nebojí přidat nový odstín a jejich prodeje jím opět rozpumpovat. V souvislosti s AirPods Max se proto v poslední době čím dál tím víc nahlas hovoří o tom, že je Apple brzy „znovupředstaví“ v nových barvách, aby jimi co možná nejvíce opět rozdmýchal prodeje, přičemž toto opětovné představení je možná již za dveřmi. Apple Story po celém světě totiž hlásí zničehonic zhoršenou dodací dobu, která se z jednotek dní protáhla na dva až tři týdny. V tomto časovém okně bychom se tedy mohli teoreticky odhalení nových barevných variant dočkat. Bohužel, barvičky by měly být zároveň tím jediným, co Apple nabídne. Větší upgrady by totiž měla přinést až 2. generace těchto sluchátek, bude-li tedy vůbec vzhledem k prodejnosti první generace dokončena.