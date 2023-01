iOS 16.3 není jen o novinkách. Zde je důvod, proč byste si jej měli okamžitě nainstalovat

Když včera večer Apple po týdnech beta testování na veřejnost vypustil ostré verze iOS 16.3 i dalších operačních systémů, valná většina jablíčkářů začala řešit primárně novinky, které se v systémech objevily. Pravdou však je, že jsou updaty velmi důležité i z hlediska bezpečnosti, jelikož na Apple produktech opravují velké množství bezpečnostních chyb. A ty jsou tentokrát opravdu závažné.

Přestože se to nemuselo na první pohled z uživatelských poznámek k aktualizacím iOS 16.3 a iPadOS 16.3 zdát, vývojářské poznámky k nim odhalily, že do nich Apple nasadil opravu dvou závažných bezpečnostních chyb, kdy jedna umožňovala útočníkovi obejít u aplikací obejít předvolby pro ochranu osobních údajů a druhá zase spouštět škodlivý kód v Safari, potažmo jiných prohlížečích založených na WebKitu. Opraveno bylo ale i spoustu drobných chyb, které sice nepředstavovaly žádné velké riziko, ale mohly určitým způsobem ovlivňovat funkčnost systému. Pozitivní je nicméně to, že žádná z chyb nebyla takového rozsahu, že by například umožňovala vyloženě prolomení zabezpečení klíčových částí v Apple produktech. Tak či tak je nicméně přinejmenším vhodné nainstalovat si na svá zařízení všechny dostupné aktualizace co možná nejdříve, aby byly veškeré potenciální problémy eliminovány.