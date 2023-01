Apple zastavil vývoj chytrých brýlí, důvod vás nepřekvapí

Zatímco představení prvního AR/VR headsetu Applu se nezadržitelně blíží, jeho první chytré brýle designově vypadající jako brýle standardní jsou na tom zcela opačně. Tvrdí to alespoň zdroje z velmi dobře informované agentury Bloombergu, které se na vývoji brýlí dle všeho přímo podílely.

Bloomberg přišel před pár hodinami konkrétně s tím, že Apple po sérii neúspěchů ve vývoji poslal celý projekt chytrých brýlí k ledu a to na neurčito. Důvodem jsou pak poměrně nepřekvapivě požadavky kalifornského giganta, které jsou v současnosti při použití dnešních technologií nesplnitelné. Jinými slovy, Apple si vymyslel u brýlí něco, co v tuto chvíli zkrátka technicky neexistuje a logicky tedy projekt oživí až ve chvíli, kdy budou daná řešení komerčně proveditelná. Otázkou je nicméně to, kdy a zda vůbec se tak v nějakém rozumném časovém horizontu stane. Přeci jen, plány Applu s brýlemi měly být opravdu velkolepé po všech směrech, takže je dost dobře možné, že svůj projekt „přestřelil“ z hlediska technických možností dnešní doby o několik dlouhých let či v horším případě jejich desítky. Otázkou je však to, zda uspání zrovna takovéhoto produktu vůbec někoho zamrzí. Přeci jen, o masovou záležitost by se jednalo jen stěží – tím spíš, když se zde počítalo s astronomickou cenovkou několika tisíc dolarů.