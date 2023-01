Kuo: MacBooky Pro se příští rok dočkají dalšího výrazného výkonnostního skoku

Macy se za poslední roky staly díky čipům rodiny Apple Silicon extrémně výkonnými a jak se zdá, další výkonnostní skok výrazně kupředu je čeká již příští rok. Vyplývá to alespoň z informací analytika Ming-Chi Kua, dle kterého má kalifornský gigant na příští rok připraven přechod na nový výrobní proces, který s sebou přinese jak vyšší výkon, tak i nižší energetickou náročnost. A že by mělo být skutečně o co stát.

Kuovy zdroje pocházející dle všeho přímo z Applu tvrdí konkrétně to, že zatímco nynější čipy M2 Pro a M2 Max jsou vyráběny 5nm procesem, již příští rok chce přijít Apple s čipy M3 Pro a M3 Max vyrobenými 3nm procesem, což by jim mělo zajistit navýšení výkon v řádech vyšších desítek procent. Díky tomu, že budou jednotlivé tranzistory blíže u sebe se navíc počítá s tím, že výrazně spadne i ona energetická náročnost, což se projeví samozřejmě na výdrži daných strojů. V tuto chvíli je sice poměrně těžké předpovědět, o jakýchže prodlouženích se to bavíme, nicméně Kuovy zdroje jsou přesvědčeny o tom, že chce Apple dosáhnout navýšení o vyšší jednotky hodin a překonat tak magickou hranici jednoho 24hodinového dne provozu.

Poměrně zajímavé je kromě prvních specifikací chystaných čipů i to, že s jejich představením nemá chtít dle Kua Apple příliš otálet. Zatímco v minulosti ukazoval nové MacBooky Pro zpravidla na podzim, přičemž jinak tomu nemělo být ani u řady M2 Pro a M2 Max, jelikož ta byla na letošní jaro přesunuta kvůli problémům s výrobou právě z podzimu, nové MacBooky Pro s M3 Pro a M3 Max mají dorazit už příští rok na WWDC. Pokud se tedy Kuova slova bezezbytku naplní, čekají nás doslova zlaté časy.