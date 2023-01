Apple představil nový Unity řemínek, společně s ciferníkem a tapetou

Před pár minutami představil Apple nový Unity řemínek, a to po boku HomePodu druhé generace. Učinil tak naprosto stejně jako v loňském roce, kdy se kalifornský gigant rozhodl oslavit Měsíc černošské kultury a historie, který připadá na únor. Před dvěma lety jsme se dokonce dočkali vydání speciální edice Unity Apple Watch, každopádně vloni a letos přišel Apple jen s novým Unity řemínkem a ciferníkem barvách, které jsou pro Unity ikonické. Letos k výčtu přibyla ještě Unity tapeta zamknuté obrazovky na iPhone.

Nový Unity řemínek, společně s ciferníkem, nabízí design, který je inspirovaný tvůrčím procesem sestavování mozaiky a symbolizuje energii černošských komunit a sílu jednoty. Konkrétně jsme se dočkali představení provlékacího sportovního řemínku, který má slovo Unity abstraktně vetkané do pásku pomocí červené, zelené a černé barvy, která vzdává hold panafrické vlajce. Jedinečné vrstvení pak dodává pocit 3D. Ciferník hodinek obsahuje geometrické tvary taktéž v červené, zelené a černé barvě a při změně času dochází vždy ke změně tvaru. Kromě toho mohou uživatelé svou podporu vyjádřit také tapetou Unity.

Co se týče dostupnosti řemínku, tak ten si můžete objednat již nyní, a to za 1 490 korun. K dispozici jsou dvě varianty pro 41 mm a 45 mm pouzdro, takže bude pasovat na většinu Apple Watch. Pokud řemínek nyní objednáte, bude vám doručen do tří dnů. Nový ciferník bude k dispozici již během příštího týdne, a to v rámci chystaného watchOS 9.3 a iOS 16.3. Nastavit jej bude možné na Apple Watch Series 4 a novější a iPhone 8 a novější. Naprosto stejně tomu bude i v případě tapety, která dorazí v iOS 16.3 a bude k dispozici na iPhone 8 a novější. Pokud tedy ještě ciferník nebo tapetu nevidíte a chtěli byste vyjádřit podporu, tak budete muset ještě vyčkat.