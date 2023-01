Každý druhý iPhone bude do 4 let vyroben mimo Čínu

Apple chystá ve velmi brzké době velký odchod z Číny. Tvrdí to alespoň čím dál tím více čínských médií s vazbami na dodavatele Applu, kterým má kalifornský gigant pomalu oznamovat, že s nimi do dalších let buď nepočítá, nebo že u nich chce razantně snížit výrobu iPhonů v čínských fabrikách. Důvod je přitom naprosto jednoduchý – snaha snížit riziko výpadku dodávek, se kterým se nyní Apple potýkal poměrně pravidelně.

Apple měl podle dostupných informací čínské dodavatele informovat o tom, že výrobu v Číně chce do roku 2025 nastavit tak, aby v zemi vznikalo „jen“ 75 % všech vyrobených iPhonů, přičemž do roku 2027 má v zemi vznikat dokonce jen polovina všech vyráběných telefonů pro celý svět. Naprostou většinu výrobní kapacity Číny má přebrat konkrétně Indie, která se v posledních letech dlouhodobě ukazuje jako velmi spolehlivá z hlediska dodávek a zároveň levná z hlediska výrobních nákladů. Pro Apple se tedy v tomto směru jedná o naprosto ideální náhradu, u které je navíc do budoucna potenciál toho, že dokáže převzít ještě větší díl zodpovědnosti za výrobu než je nyní v plánu. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že se ikonická fráze „Assembled in China“ známá z dřívějších iPhonů stane raritní.

