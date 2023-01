V iOS 16.3 se na iPhony vrátí jedna z nejzpackanějších novinek posledních let

Nestává se příliš často, že by se Applu nějaká softwarová novinka pro jeho operační systémy tak moc nepovedla, že by se jí nakonec rozhodl z dané aktualizace stáhnout a v opravené verzi ji nasadit až v některém z dalších updatů. V iOS 16.2 se tak přesto stalo a následky si mnozí jablíčkáři „užívají“ doposud. Řeč je konkrétně o nasazení nové architektury pro Domácnost a tedy HomeKit, která měla přinést dle slov Applu vyšší výkon, spolehlivost a rychlost, ale namísto toho přinesla velké problémy ve formě odpojování se příslušenství, jeho částečné nefunkčnosti či typově podobných projevů. Jak se však nyní zdá, problémy jsou v nové verzi iOS napraveny.

Přestože v tuto chvíli svět neví, kdy přesně iOS 16.3 a další nové verze OS Applu vyjdou, jelikož jsme zatím zhruba v polovině jejich beta testování, v nejnovější betě iOS 16.3 vydané minulý týden se opět objevila možnost upgradovat HomeKit, respektive aplikaci Domácnost na novou architekturu. Tuto možnost přitom Apple po vlně kritiky z iOS 16.2 na dálku odebral, takže komu se nepodařilo přejít ještě před tímto krokem z jeho strany, po něm již to možné nebylo. Kromě opětovného zpřístupnění možnosti přechodu na novou architekturu se pak dá očekávat i to, že u uživatelů, kteří již přešli, aktualizace opraví veškeré chyby, které je v tuto chvíli sužují. Už kvůli tomuto faktu proto doufáme, že aktualizace vyjdou co nevidět. Přeci jen, iOS 16.2 vyšel zhruba v polovině prosince, takže někteří jablíčkáři již problémy trpí dobrý měsíc.