Toto video vám opraví displej vašeho iPhonu

Jablečné telefony od roku 2017, konkrétně pak od modelu X, využívají v naprosté většině případů OLED displeje, které mají hned několik skvělých výhod. Tou hlavní je, že OLED zobrazuje černou barvu vypnutím pixelů, z čehož vyplývá, že je černá barva oproti konkurenci skutečně černá, další výhodou jsou pak velmi pestré barvy. Vše má ale i své nevýhody a naprosto stejně je tomu i u OLED displejů. Hlavním negativem je, že u nich může docházet k tzv. „vypalování“ a po delší době také ke žloutnutí.

Vypalování displeje se v technologickém světě řeší již po dobu několika let. Konkrétně k tzv. vypálení dochází tehdy, kdy (nejen) na OLED displeji necháte delší dobu na stejném místě vyobrazený nějaký prvek. U starších plasmových televizí docházelo například k vypalování log televizních kanálů, na chytrých telefonech se pak může jednat o různá menu, která se nachází ve spodní části obrazovky, či třeba různé neměnné prvky ve hrách apod. Zkrátka a jednoduše, pokud se delší dobu na OLED displeji zobrazuje staticky stejná věc, tak může dojít k vypálení do displeje, které je pak viditelné i při sledování úplně jiného obsahu. Konkrétně se tyto vypálené pixely svým způsobem „unaví“ a ztratí svůj maximální jas. To, jak vypálené displeje mohou v praxi vypadat, si můžete zobrazit v galerii níže.

Aktuálně už se samozřejmě proti vypalování různými způsoby bojuje. Například loga televizních kanálů a všeobecně obraz se neustále lehce posouvá, kromě toho se na televizích po delší době nečinnosti aktivují spořiče a existují automatické mechanismy, které mají za úkol „vyčistit obrazovku“, čímž se má vypálení pixelů zabránit. Co se týče OLED displejů na iPhonech a ostatních telefonech, tak i zde jsou přítomny různé ochrany proti vypalování displejů, každopádně ale nejsou tak rozšířené. Asi nejčastěji se můžete s vypálením displeje setkat u uživatelů, kteří jsou schopni klidně několik hodin v kuse trávit na sociálních sítích či ve hrách, kde jsou některé prvky zobrazeny staticky na stejném místě – například již zmíněné menu TikToku, Instagramu, Facebooku ve spodní části obrazovky, viz obrázek níže.

Výše jsem zmínil, že chytré televize mají automatický mechanismus pro „vyčištění obrazovky“. Kromě něj mohou televize nabízet ještě hlubší formu tohoto mechanismu, který se může provádět klidně hodinu v kuse a v mnohých případech dokáže vypálení minimálně zlepšit, často ale kompletně eliminovat. Na iPhonu či jiném telefonu byste nějakou takovou možnost přímo v systému hledali marně, existují ale speciální videa, která dokáží s vypálenou obrazovkou pomoci – jedno takové přikládám níže. U těchto videí je nutné, abyste je nechali běžet přes celou obrazovku (bez nějakých statických prvků), v maximální kvalitě, minimálně po dobu několika hodin (třeba přes noc) a s jasem nastaveným na maximum. Před spuštěním se ujistěte, že máte deaktivování automatické vypnutí displeje při nečinnosti a automatický jas. Berte na vědomí, že video není vhodné pro epileptiky, jelikož obsahuje blikající obsah.