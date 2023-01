Jak předejít vypalování displeje iPhone: 5 tipů, které byste měli znát

Dávejte si pauzu Vypalování displeje iPhone se děje vždy, když na něm necháte delší dobu zobrazený nějaký statický obsah. Může se jednat například o nějaké menu, které se nachází vždy na stejném místě, například v aplikacích jako TikTok, Instagram a Facebook, případně třeba o statické prvky ve hrách apod. To znamená, že pokud nebudete dlouhodobě vystavovat displej iPhonu těmto statickým prvkům, tak k vypálení jednoduše nedojde. Z toho vyplývá, abyste nevyužívali stejné aplikace se statickými prvky po dobu několika dlouhých hodin, případně abyste takto dlouho nehráli jednu a tu samou hru. Pokud si dáte každou hodinu pár minut přestávku, tak pomůžete nejen displeji iPhonu, ale také svému zdraví. Takto vypadá vypálený displej vypaleny-vypalovani-displej-iphone-fb vypaleny-displej-iphone2.jpg vypaleny-displej-iphone1 image_retention_examples (1) image_retention_examples (4) image_retention_examples (2) image_retention_examples (3) Vstoupit do galerie

Vyhněte se maximálnímu jasu Pokud nebudete na displeji vyobrazovat dlouhodobě stejný statický obsah, tak k vypálení nedojde. To znamená, že veškeré další tipy už se zabývají především tím, jak vypálení displeje pouze oddálit. U vypalování pixelů platí, že se o mnoho rychleji může projevit v případě, že bude vaše zařízení dlouhodobě využívat maximální jas. Z toho důvodu je důležité, abyste měli aktivní automatickou změnu jasu, což provedete v Nastavení → Zpřístupnění → Displej a velikost textu, kde dole aktivujte možnost Automatický jas. Nechcete-li automatický jas využívat, tak se pouze vždy ujistěte, že ho vždy ručně stáhnete na nižší úroveň.

Kratší doba automatického zamknutí Dalším tipem, díky kterému lze oddálit vypalování displeje, je nastavení kratší doby automatického zamknutí. Díky této funkci si můžete být jistí tím, že nedojde k vypálení displeje v případě, že byste iPhone omylem nechali odemknutý. Samozřejmě platí, že čím dříve se displej nevyužívaného iPhonu vypne, tak tím menší je riziko vypálení, avšak v tomto ohledu skutečně pár desítek sekund či minut nehraje roli. Problém by mohl nastat tehdy, pokud by měl uživatel tuto funkci úplně vypnutou a nechal by jablečný telefon ležet odemknutý se zapnutou obrazovkou po dobu několika hodin. Pro nastavení doby automatického zamknutí přejděte do Nastavení → Zobrazení a jas → Uzamčení, kde zvolte ideálně 30 sekund, a to i z důvodu šetření baterie.

Udržujte optimální teplotu Aby váš iPhone fungoval správně, tak ho mimo jiné musíte využívat v optimální teplotní zóně, a to od 0 do 35 °C. Mimo tuto zónu vám iPhone zcela jistě bude fungovat taktéž, avšak riskujete různé problémy. Mezi ty patří především rychlejší stárnutí baterie, která případně může až selhat, kromě toho se může taktéž rychleji projevit vypálení displeje. V praxi to znamená, že iPhone určitě můžete využít i mimo optimální teplotní zónu, avšak rozhodně byste tak neměli činit dlouhodobě, jelikož mu můžete výrazně uškodit.