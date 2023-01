Dalniční známka 2023: Jak koupit elektronickou dálniční známku

Dálniční známka 2023, věc kterou kupuje každý motorista, jenž využívá naše dálnice a zároveň nespadá do některých výjimek. Pojďme se podívat jak snadno a rychle známku zakoupit a co k tomu budete potřebovat. Ještě než začneme s nákupem, nezapoňte na jednu důležitou věc. Elektronická dálniční známka, kterou v ČR používáme, sebou nese řadu výhod s tím, že za tu největší považuji možnost zvolit si termín začátku platnosti známky a tím pádem i jejího konce. Když jsme si tak v loňském roce převzali vůz z výroby v květnu a v ten stjený měsíc jsem zakoupil známku, platí mi až do května. Pokud si nejste jisti, kdy jste známku kupovali a do kdy je její platnost, stačí si ověřit platnost dálniční známky přímo na edalnice.cz, kde najdete možnost ověřit platnost dálniční známky. Následně zde stačí zadat stát ve kterém je vůz registrován a jeho poznávací značku a ověřit, zda a do kdy máte platnou známku.

Jak koupit dálniční známku na rok 2023 přes telefon

Prvně je nutné, abyste se v rámci safari přesunuli na webové stránky edalnice.cz.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže a klepněte na jakékoliv tlačítko Koupit. Platnost dálniční známky si samozřejmě zvolíte v pozdější části nákupu.

a klepněte na jakékoliv tlačítko Nyní už jen stačí, abyste vyplnili formulář s informacemi o vozidle, kontaktními údaji a platbou: Kód země a registrace vozidla: zvolte, v jaké zemi je vozidlo registrováno; SPZ: vložte registrační značku vozidla, na kterou se má známka vztahovat; Počátek platnosti známky: od kdy má známka platit, možno objednat až tři měsíce před startem platnosti; Druh známky: vyberte si Roční, 30denní či 10denní známku; E-mail: zadejte e-mail, na který vám přijde potvrzení a další informace,

níže můžete zaškrtnout kontaktování před vypršením pomocí e-mailu či SMS; Platba: zvolte typ platby – platební kartou nebo bankovním převodem, možnost i Apple Pay.

s informacemi o vozidle, kontaktními údaji a platbou: Jakmile všechny náležitosti vyplníte, tak už jen stačí klepnout na Pokračovat k platbě a platbu provést.

Dálniční známka 2023 nákup přes počítač.

Roční kupón vás vyjde na 1500 korun, měsíční na 440 korun a desetidenní na 310 korun. Vozidla s pohonem na zemní plyn a bioemetan pak zaplatí 750/220/155 korun, platí zde tedy sleva ve výši 50 %. Dálniční poplatky pak nemusí platit vlastníci vozů na elektřinu, vodík nebo pokud mají vůz v kombinaci s jiným palivem za předpokladu, že hodnota CO2 nepřesáhne 50 g/km. Dále jde o historická vozidla se zvláštní RZ, vozidla přepravující osoby s průkazem ZTP a ZTP/P a podobně. Elektronické dálniční známky je možné zakoupit od 1. prosince předchozího roku. Nákup dálniční známky na rok 2023 probíhá následovně. Přejděte na webové stránky edalnice.cz a pokračujte podle bodů: