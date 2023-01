Apple chystá (r)evoluční vylepšení pro jednu ze svých klíčových aplikací

Přijdou vám v současnosti aplikace z dílny Applu do jisté míry nudné? Pak pro vás máme skvělou zprávu. Podle informací reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg se totiž chystá kalifornský gigant do jedné ze svých klíčových aplikací nasadit vylepení, které jí posune z hlediska využitelnosti na zcela novou úroveň.

Gurmanovým zdrojům se podařilo konkrétně zjistit to, že má Apple v současnosti v plánu nasazení pokročilých funkcí rozšířené reality do aplikace Apple Store, která slouží ke snadným nákupům Apple produktů i příslušenství, které je prodáváno přes Online Store. Na vylepšeních má Apple pracovat minimálně od roku 2020 s tím, že jejich hlavní myšlenka je taková, že uživatel přijde do Apple Storu, telefon nasměruje fotoaparátem na určitý produkt a na displeji telefonu se mu rázem zobrazí veškeré důležité informace o prohlíženém produktu v čele s jeho technickými specifikacemi a tak podobně. Softwaroví inženýři Applu mají mít navíc v plánu celou technologii uvolnit pro vývojáře třetích stran, aby ti mohli umožnit totéž využití i v de facto jakýchkoliv dalších obchodech, kde bude jen dávat rozšířená realita smysl.

Ačkoliv není v tuto chvíli zcela jasné, kdy dojde k uvolnění novinky, její testování má být nyní v plném proudu s tím, že pravděpodobně vše Apple směřuje k představení spolu se svými prvním chytrými brýlemi někdy v průběhu jara či léta. Právě s ohledem na tuto skutečnost se tak zdá pravděpodobné i to, že bude aplikace určitou formou integrována právě do brýlí.